Количество банковских счетов азербайджанского бизнеса увеличилось почти на 24%
Финансы
- 17 сентября, 2025
- 17:51
На 1 января этого года юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в Азербайджане, имели 1 млн 503 тыс. банковских счетов.
Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, это на 23,6% больше по сравнению с 1 января прошлого года.
На отчетную дату учреждения, предприятия и организации имели 380 тысяч банковских счетов, а индивидуальные предприниматели - 1,123 млн. Это на 18,8 % и 25,3 % соответственно больше, чем год назад.
