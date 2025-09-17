Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 17:51
    Количество банковских счетов азербайджанского бизнеса увеличилось почти на 24%

    На 1 января этого года юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью в Азербайджане, имели 1 млн 503 тыс. банковских счетов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГНС, это на 23,6% больше по сравнению с 1 января прошлого года.

    На отчетную дату учреждения, предприятия и организации имели 380 тысяч банковских счетов, а индивидуальные предприниматели - 1,123 млн. Это на 18,8 % и 25,3 % соответственно больше, чем год назад.

    Azərbaycan biznesinin bank hesablarının sayı 24 %-ə yaxın artıb

