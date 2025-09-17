Azərbaycan biznesinin bank hesablarının sayı 24 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 17 sentyabr, 2025
- 17:25
Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycandakı hüquqi şəxslərin və sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin 1 milyon 503 min bank hesabı olub.
"Report" İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə 23,6 % çoxdur.
Hesabat tarixinə idarə, müəssisə və təşkilatların 380 min, fərdi sahibkarların isə 1,123 milyon bank hesabı olub. Bunlar isə 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 18,8 % və 25,3 % çoxdur.
