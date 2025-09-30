Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.09.2025)

    Финансы
    • 30 сентября, 2025
    • 09:30
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (30.09.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    İlin əvvəli ilə fərq

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    67,53

    -0,44

    - 7,11

    WTI (доллар/баррель)

    63,12

    -0,33

    - 8,60

    Золото (доллар/унция)

    3 896,90

    41,70

    1 255,90

    Индексы

    Dow-Jones

    46 316,07

    68,78

    3 771,85

    S&P 500

    6 661,21

    17,51

    779,58

    Nasdaq

    22 591,15

    107,09

    3 280,36

    Nikkei

    45 043,75

    - 311,24

    5 149,21

    Dax

    23 745,06

    5,59

    3 835,92

    FTSE 100

    9 299,84

    15,01

    1 126,82

    CAC 40 INDEX

    7 880,87

    10,19

    500,13

    Shanghai Composite

    3 862,53

    34,42

    510,77

    Bist 100

    11 048,13

    - 103,07

    1 217,57

    RTS

    1 020,36

    - 6,70

    127,14

    Валюта

    USD/EUR

    1,1733

    0,0000

    0,1379

    USD/GBP

    1,3446

    0,0000

    0,0930

    JPY/USD

    148,3300

    - 0,2600

    - 8,8700

    RUB/USD

    82,9384

    0,0400

    - 30,5816

    TRY/USD

    41,5817

    0,0000

    6,2217

    CNY/USD

    7,1247

    0,0000

    - 0,1753
