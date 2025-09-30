Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (30.09.2025)
Maliyyə
- 30 sentyabr, 2025
- 09:27
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
67,53
|
-0,44
|
- 7,11
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
63,12
|
-0,33
|
- 8,60
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 896,90
|
41,70
|
1 255,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 316,07
|
68,78
|
3 771,85
|
S&P 500
|
6 661,21
|
17,51
|
779,58
|
Nasdaq
|
22 591,15
|
107,09
|
3 280,36
|
Nikkei
|
45 043,75
|
- 311,24
|
5 149,21
|
Dax
|
23 745,06
|
5,59
|
3 835,92
|
FTSE 100
|
9 299,84
|
15,01
|
1 126,82
|
CAC 40 INDEX
|
7 880,87
|
10,19
|
500,13
|
Shanghai Composite
|
3 862,53
|
34,42
|
510,77
|
Bist 100
|
11 048,13
|
- 103,07
|
1 217,57
|
RTS
|
1 020,36
|
- 6,70
|
127,14
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1733
|
0,0000
|
0,1379
|
USD/GBP
|
1,3446
|
0,0000
|
0,0930
|
JPY/USD
|
148,3300
|
- 0,2600
|
- 8,8700
|
RUB/USD
|
82,9384
|
0,0400
|
- 30,5816
|
TRY/USD
|
41,5817
|
0,0000
|
6,2217
|
CNY/USD
|
7,1247
|
0,0000
|
- 0,1753
