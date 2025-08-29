    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.08.2025)

    Финансы
    • 29 августа, 2025
    • 09:09
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (29.08.2025)
     

    Последняя цена

     

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

     

    Товар

    		      

    Brent (долл/барр)

    68,24

    - 0,38

    - 6,40

    WTI (долл/барр)

    64,21

    - 0,39

    - 7,51

    Золото (долл/унция)

    3 469,30

    - 5,00

    828,30

    Индексы

    		      

    Dow-Jones

    45 636,90

    71,67

    3 092,68

    S&P 500

    6 501,86

    20,46

    620,23

    Nasdaq

    21 705,16

    115,02

    2 394,37

    Nikkei

    42 828,79

    308,52

    2 934,25

    Dax

    24 039,92

    - 6,29

    4 130,78

    FTSE 100

    9 216,82

    - 38,68

    1 043,80

    CAC 40 INDEX

    7 762,60

    18,67

    381,86

    Shanghai Composite

    3 849,76

    49,41

    498,00

    Bist 100

    11 368,78

    9,77

    1 538,22

    RTS

    1 142,79

    2,62

    249,57

    Валюта

    		      

    USD/EUR

    1,6663

    0,4980

    0,6309

    USD/GBP

    1,3502

    - 0,0011

    0,0986

    JPY/USD

    146,9500

    0,0200

    - 10,2500

    RUB/USD

    80,6221

    0,2700

    - 32,8979

    TRY/USD

    41,1443

    0,1100

    5,7843

    CNY/USD

    7,1292

    0,0000

    - 0,1708
