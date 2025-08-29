Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (29.08.2025)
Maliyyə
- 29 avqust, 2025
- 09:04
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
68,24
|
- 0,38
|
- 6,40
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
64,21
|
- 0,39
|
- 7,51
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 469,30
|
- 5,00
|
828,30
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45 636,90
|
71,67
|
3 092,68
|
S&P 500
|
6 501,86
|
20,46
|
620,23
|
Nasdaq
|
21 705,16
|
115,02
|
2 394,37
|
Nikkei
|
42 828,79
|
308,52
|
2 934,25
|
Dax
|
24 039,92
|
- 6,29
|
4 130,78
|
FTSE 100
|
9 216,82
|
- 38,68
|
1 043,80
|
CAC 40 INDEX
|
7 762,60
|
18,67
|
381,86
|
Shanghai Composite
|
3 849,76
|
49,41
|
498,00
|
Bist 100
|
11 368,78
|
9,77
|
1 538,22
|
RTS
|
1 142,79
|
2,62
|
249,57
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,6663
|
0,4980
|
0,6309
|
USD/GBP
|
1,3502
|
- 0,0011
|
0,0986
|
JPY/USD
|
146,9500
|
0,0200
|
- 10,2500
|
RUB/USD
|
80,6221
|
0,2700
|
- 32,8979
|
TRY/USD
|
41,1443
|
0,1100
|
5,7843
|
CNY/USD
|
7,1292
|
0,0000
|
- 0,1708
