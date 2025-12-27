Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.12.2025)
Финансы
- 27 декабря, 2025
- 10:01
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
60,64
|
-1,60
|
- 14,00
|
WTI (долл/барр)
|
56,74
|
-1,61
|
- 14,98
|
Золото (долл/унция)
|
4 552,70
|
49,90
|
1 911,70
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 710,97
|
- 20,19
|
6 166,75
|
S&P 500
|
6 929,94
|
- 2,11
|
1 048,31
|
Nasdaq
|
23 593,10
|
- 20,21
|
4 282,31
|
Nikkei
|
50 750,39
|
342,60
|
10 855,85
|
Dax
|
24 340,06
|
0,00
|
4 430,92
|
FTSE 100
|
9 870,68
|
0,00
|
1 697,66
|
CAC 40 INDEX
|
8 103,58
|
0,00
|
722,84
|
Shanghai Composite
|
3 963,68
|
4,06
|
611,92
|
Bist 100
|
11 294,37
|
- 41,81
|
1 463,81
|
RTS
|
1 117,04
|
19,25
|
223,82
|
Валюта
|
USD/EUR
|
0,0000
|
- 1,1772
|
- 1,0354
|
USD/GBP
|
0,0000
|
- 1,3497
|
- 1,2516
|
JPY/USD
|
156,5700
|
0,7400
|
- 0,6300
|
RUB/USD
|
77,2309
|
- 0,3300
|
- 36,2891
|
TRY/USD
|
42,8475
|
- 0,0300
|
7,4875
|
CNY/USD
|
7,0056
|
0,0000
|
- 0,2944
