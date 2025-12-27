Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.12.2025)

    Финансы
    • 27 декабря, 2025
    • 10:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.12.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    60,64

    -1,60

    - 14,00

    WTI (долл/барр)

    56,74

    -1,61

    - 14,98

    Золото (долл/унция)

    4 552,70

    49,90

    1 911,70

    Индексы

    Dow-Jones

    48 710,97

    - 20,19

    6 166,75

    S&P 500

    6 929,94

    - 2,11

    1 048,31

    Nasdaq

    23 593,10

    - 20,21

    4 282,31

    Nikkei

    50 750,39

    342,60

    10 855,85

    Dax

    24 340,06

    0,00

    4 430,92

    FTSE 100

    9 870,68

    0,00

    1 697,66

    CAC 40 INDEX

    8 103,58

    0,00

    722,84

    Shanghai Composite

    3 963,68

    4,06

    611,92

    Bist 100

    11 294,37

    - 41,81

    1 463,81

    RTS

    1 117,04

    19,25

    223,82

    Валюта

    USD/EUR

    0,0000

    - 1,1772

    - 1,0354

    USD/GBP

    0,0000

    - 1,3497

    - 1,2516

    JPY/USD

    156,5700

    0,7400

    - 0,6300

    RUB/USD

    77,2309

    - 0,3300

    - 36,2891

    TRY/USD

    42,8475

    - 0,0300

    7,4875

    CNY/USD

    7,0056

    0,0000

    - 0,2944
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.12.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (27.12.2025)

