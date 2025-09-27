Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.09.2025)
- 27 сентября, 2025
- 09:21
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
70,13
|
0,71
|
- 4,51
|
WTI (долл/барр)
|
65,72
|
0,74
|
- 6,00
|
Золото (доллар/унция)
|
3 809,00
|
37,90
|
1 168,00
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 247,29
|
299,97
|
3 703,07
|
S&P 500
|
6 643,70
|
38,98
|
762,07
|
Nasdaq
|
22 484,07
|
99,37
|
3 173,28
|
Nikkei
|
45 354,99
|
- 399,94
|
5 460,45
|
Dax
|
23 739,47
|
204,64
|
3 830,33
|
FTSE 100
|
9 284,83
|
70,85
|
1 111,81
|
CAC 40 INDEX
|
7 870,68
|
75,26
|
489,94
|
ShanghaiComposite
|
3 828,11
|
- 25,20
|
476,35
|
BIST 100
|
11 151,20
|
- 226,35
|
1 320,64
|
RTS
|
1 027,06
|
6,46
|
133,84
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1703
|
0,0037
|
0,1349
|
GBP/USD
|
1,3402
|
0,0057
|
0,0886
|
USD/JPY
|
149,4900
|
- 0,3100
|
- 7,7100
|
USD/RUB
|
83,5791
|
- 0,3800
|
- 29,9409
|
USD/TRY
|
41,4819
|
- 0,0100
|
6,1219
|
USD/CNY
|
7,1345
|
0,0000
|
- 0,1655
