Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.09.2025)

    Финансы
    • 27 сентября, 2025
    • 09:21
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.09.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    İlin əvvəli ilə fərq

    Товар

    Brent (доллар/баррель)

    70,13

    0,71

    - 4,51

    WTI (долл/барр)

    65,72

    0,74

    - 6,00

    Золото (доллар/унция)

    3 809,00

    37,90

    1 168,00

    Индексы

    Dow-Jones

    46 247,29

    299,97

    3 703,07

    S&P 500

    6 643,70

    38,98

    762,07

    Nasdaq

    22 484,07

    99,37

    3 173,28

    Nikkei

    45 354,99

    - 399,94

    5 460,45

    Dax

    23 739,47

    204,64

    3 830,33

    FTSE 100

    9 284,83

    70,85

    1 111,81

    CAC 40 INDEX

    7 870,68

    75,26

    489,94

    ShanghaiComposite

    3 828,11

    - 25,20

    476,35

    BIST 100

    11 151,20

    - 226,35

    1 320,64

    RTS

    1 027,06

    6,46

    133,84

    Валюта

    USD/EUR

    1,1703

    0,0037

    0,1349

    GBP/USD

    1,3402

    0,0057

    0,0886

    USD/JPY

    149,4900

    - 0,3100

    - 7,7100

    USD/RUB

    83,5791

    - 0,3800

    - 29,9409

    USD/TRY

    41,4819

    - 0,0100

    6,1219

    USD/CNY

    7,1345

    0,0000

    - 0,1655
    фондовые рынки Ключевые показатели
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.09.2025)

    Последние новости

    10:38
    Фото
    Видео

    Пожар на складе в поселке Ашагы Гюздяк локализован - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    10:36

    III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытия

    Инфраструктура
    10:25

    В Нахчыване проходят мероприятия по случаю Дня памяти

    Внутренняя политика
    10:13

    На дороге Зыхский круг-Аэропорт введено ограничение скорости из-за непогоды

    Внутренняя политика
    10:12

    В Новосибирске после стрельбы в отеле задержали четырех подозреваемых

    В регионе
    10:09

    В Дубае откроется самый высокий в мире отель

    Это интересно
    10:08
    Фото

    В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памяти

    Карабах
    09:58

    В Шеки 65-летний мужчина погиб при падении с орехового дерева

    Происшествия
    09:53

    Азербайджанский народ посещает Парк Победы

    Внутренняя политика
    Лента новостей