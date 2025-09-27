Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.09.2025)

Фото Видео Пожар на складе в поселке Ашагы Гюздяк локализован - ОБНОВЛЕНО-2 Происшествия

III Игры СНГ: В Гянджу назначен дополнительный поезд к церемонии открытия Инфраструктура

В Нахчыване проходят мероприятия по случаю Дня памяти Внутренняя политика

На дороге Зыхский круг-Аэропорт введено ограничение скорости из-за непогоды Внутренняя политика

В Новосибирске после стрельбы в отеле задержали четырех подозреваемых В регионе

В Дубае откроется самый высокий в мире отель Это интересно

Фото В Кяльбаджаре прошла акция по посадке деревьев ко Дню памяти Карабах

В Шеки 65-летний мужчина погиб при падении с орехового дерева Происшествия