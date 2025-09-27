İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.09.2025)

    Maliyyə
    • 27 sentyabr, 2025
    • 09:05
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (27.09.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    70,13

    0,71

    - 4,51

    Neft WTI (dollar/barel)

    65,72

    0,74

    - 6,00

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 809,00

    37,90

    1 168,00

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 247,29

    299,97

    3 703,07

    S&P 500

    6 643,70

    38,98

    762,07

    Nasdaq

    22 484,07

    99,37

    3 173,28

    Nikkei

    45 354,99

    - 399,94

    5 460,45

    Dax

    23 739,47

    204,64

    3 830,33

    FTSE 100

    9 284,83

    70,85

    1 111,81

    CAC 40 INDEX

    7 870,68

    75,26

    489,94

    Shanghai Composite

    3 828,11

    - 25,20

    476,35

    Bist 100

    11 151,20

    - 226,35

    1 320,64

    RTS

    1 027,06

    6,46

    133,84

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1703

    0,0037

    0,1349

    USD/GBP

    1,3402

    0,0057

    0,0886

    JPY/USD

    149,4900

    - 0,3100

    - 7,7100

    RUB/USD

    83,5791

    - 0,3800

    - 29,9409

    TRY/USD

    41,4819

    - 0,0100

    6,1219

    CNY/USD

    7,1345

    0,0000

    - 0,1655
    Əmtəə indeks valyuta
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (27.09.2025)

    Son xəbərlər

    10:29
    Foto
    Video

    Aşağı Güzdək qəsəbəsində anbardakı yanğın məhdudlaşdırılıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    10:24

    III MDB Oyunlarının açılşıına görə Gəncəyə əlavə qatar reysi təyin olunub

    İnfrastruktur
    10:22

    Dubayda dünyanın ən hündür hoteli açılacaq

    Maraqlı
    10:09

    Əksər ərazilərdə yağış yağır, güclü külək əsir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    10:06

    Naxçıvanda Anım Günü qeyd olunur, şəhid məzarları ziyarət edilir

    Daxili siyasət
    10:05

    Yağışlı havaya görə Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    Daxili siyasət
    09:55
    Foto

    Kəlbəcərdə Anım Gününə həsr olunan ağacəkmə aksiyası keçirilib

    Qarabağ
    09:46

    Azərbaycan xalqı Zəfər parkını ziyarət edir

    Daxili siyasət
    09:44

    İranın "Avroüçlük" ölkələrindəki səfirləri XİN-ə çağırılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti