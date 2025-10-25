Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.10.2025)

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Финансы
    • 25 октября, 2025
    • 09:26
    Последняя цена

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    65,94

    - 0,05

    - 8,70

    WTI (долл/барр)

    61,50

    - 0,29

    - 10,22

    Золото (долл/унция)

    4 137,80

    - 7,80

    1 496,80

    Индексы

    Dow-Jones

    47 207,12

    472,51

    4 662,90

    S&P 500

    6 791,69

    53,25

    910,06

    Nasdaq

    23 204,87

    263,07

    3 894,08

    Nikkei

    49 299,65

    658,04

    9 405,11

    Dax

    24 239,89

    32,10

    4 330,75

    FTSE 100

    9 645,62

    67,05

    1 472,60

    CAC 40 INDEX

    8 225,63

    - 0,15

    844,89

    Shanghai Composite

    3 950,31

    27,90

    598,55

    Bist 100

    10 941,79

    333,53

    1 111,23

    RTS

    989,72

    - 6,75

    96,50

    Валюта

    USD/EUR

    1,1627

    0,0000

    0,1273

    USD/GBP

    1,3311

    0,0000

    0,0795

    JPY/USD

    152,8600

    0,2900

    - 4,3400

    RUB/USD

    79,7500

    - 1,6900

    - 33,7700

    TRY/USD

    41,9445

    0,0100

    6,5845

    CNY/USD

    7,1225

    0,0000

    - 0,1775
    фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.10.2025)

