Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.10.2025)
Финансы
- 25 октября, 2025
- 09:26
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
65,94
|
- 0,05
|
- 8,70
|
WTI (долл/барр)
|
61,50
|
- 0,29
|
- 10,22
|
Золото (долл/унция)
|
4 137,80
|
- 7,80
|
1 496,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 207,12
|
472,51
|
4 662,90
|
S&P 500
|
6 791,69
|
53,25
|
910,06
|
Nasdaq
|
23 204,87
|
263,07
|
3 894,08
|
Nikkei
|
49 299,65
|
658,04
|
9 405,11
|
Dax
|
24 239,89
|
32,10
|
4 330,75
|
FTSE 100
|
9 645,62
|
67,05
|
1 472,60
|
CAC 40 INDEX
|
8 225,63
|
- 0,15
|
844,89
|
Shanghai Composite
|
3 950,31
|
27,90
|
598,55
|
Bist 100
|
10 941,79
|
333,53
|
1 111,23
|
RTS
|
989,72
|
- 6,75
|
96,50
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1627
|
0,0000
|
0,1273
|
USD/GBP
|
1,3311
|
0,0000
|
0,0795
|
JPY/USD
|
152,8600
|
0,2900
|
- 4,3400
|
RUB/USD
|
79,7500
|
- 1,6900
|
- 33,7700
|
TRY/USD
|
41,9445
|
0,0100
|
6,5845
|
CNY/USD
|
7,1225
|
0,0000
|
- 0,1775
