    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.03.2026)

    Финансы
    • 25 марта, 2026
    • 09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.03.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    99,33

    - 5,16

    38,48

    WTI (долл/барр)

    88,54

    - 3,81

    31,12

    Золото (долл/унция)

    4 601,20

    167,10

    260,10

    Индексы

    Dow-Jones

    46 124,06

    - 84,41

    - 1 939,23

    S&P 500

    6 556,37

    - 24,63

    - 289,13

    Nasdaq

    21 761,90

    - 184,87

    - 1 480,09

    Nikkei

    52 252,28

    736,79

    1 912,80

    Dax

    22 636,91

    - 16,95

    - 1 853,50

    FTSE 100

    9 965,16

    71,01

    33,78

    CAC 40 INDEX

    7 743,92

    17,72

    - 405,58

    Shanghai Composite

    3 881,28

    68,00

    - 87,56

    Bist 100

    12 930,16

    - 238,00

    1 668,64

    RTS

    1 104,24

    14,07

    - 9,89

    Валюта

    USD/EUR

    1,1599

    0,0000

    - 0,0146

    USD/GBP

    1,3394

    0,0000

    - 0,0079

    JPY/USD

    158,8900

    0,1900

    2,4400

    RUB/USD

    80,5000

    - 0,2300

    1,7500

    TRY/USD

    44,3474

    0,0100

    1,3912

    CNY/USD

    6,8936

    0,0000

    - 0,0954
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.03.2026)
    09:08

    В РФ заявили о нейтрализации за ночь почти 400 украинских беспилотников

    09:01

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.03.2026)

    08:51

    В Турции задержаны бывшие президенты "Бешикташа" и "Галатасарая"

    08:41

    В Швеции при стрельбе погиб 20-летний футболист Хуго Моссхаген

    08:18

    Иран объявил о 80-й волне ударов по Израилю и базам США

    07:51

    ПВО Саудовской Аравии сбила пять иранских беспилотников

    07:27

    Австралийский лоукостер Jetstar сократил рейсы в Новую Зеландию из-за роста цен на топливо

    06:45

    Около 290 военнослужащих США пострадали в ходе операции против Ирана

    06:18

    Иран выступил за создание регионального альянса безопасности без США и Израиля

