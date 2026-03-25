Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.03.2026)
Maliyyə
- 25 mart, 2026
- 09:01
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
99,33
|
- 5,16
|
38,48
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
88,54
|
- 3,81
|
31,12
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 601,20
|
167,10
|
260,10
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 124,06
|
- 84,41
|
- 1 939,23
|
S&P 500
|
6 556,37
|
- 24,63
|
- 289,13
|
Nasdaq
|
21 761,90
|
- 184,87
|
- 1 480,09
|
Nikkei
|
52 252,28
|
736,79
|
1 912,80
|
Dax
|
22 636,91
|
- 16,95
|
- 1 853,50
|
FTSE 100
|
9 965,16
|
71,01
|
33,78
|
CAC 40 INDEX
|
7 743,92
|
17,72
|
- 405,58
|
Shanghai Composite
|
3 881,28
|
68,00
|
- 87,56
|
Bist 100
|
12 930,16
|
- 238,00
|
1 668,64
|
RTS
|
1 104,24
|
14,07
|
- 9,89
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1599
|
0,0000
|
- 0,0146
|
USD/GBP
|
1,3394
|
0,0000
|
- 0,0079
|
JPY/USD
|
158,8900
|
0,1900
|
2,4400
|
RUB/USD
|
80,5000
|
- 0,2300
|
1,7500
|
TRY/USD
|
44,3474
|
0,0100
|
1,3912
|
CNY/USD
|
6,8936
|
0,0000
|
- 0,0954
