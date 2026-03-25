İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (25.03.2026)

    Maliyyə
    • 25 mart, 2026
    • 09:01
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    99,33

    - 5,16

    38,48

    Neft WTI (dollar/barel)

    88,54

    - 3,81

    31,12

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 601,20

    167,10

    260,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 124,06

    - 84,41

    - 1 939,23

    S&P 500

    6 556,37

    - 24,63

    - 289,13

    Nasdaq

    21 761,90

    - 184,87

    - 1 480,09

    Nikkei

    52 252,28

    736,79

    1 912,80

    Dax

    22 636,91

    - 16,95

    - 1 853,50

    FTSE 100

    9 965,16

    71,01

    33,78

    CAC 40 INDEX

    7 743,92

    17,72

    - 405,58

    Shanghai Composite

    3 881,28

    68,00

    - 87,56

    Bist 100

    12 930,16

    - 238,00

    1 668,64

    RTS

    1 104,24

    14,07

    - 9,89

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1599

    0,0000

    - 0,0146

    USD/GBP

    1,3394

    0,0000

    - 0,0079

    JPY/USD

    158,8900

    0,1900

    2,4400

    RUB/USD

    80,5000

    - 0,2300

    1,7500

    TRY/USD

    44,3474

    0,0100

    1,3912

    CNY/USD

    6,8936

    0,0000

    - 0,0954
    Əmtəə bazarı Birja indeksləri Valyuta bazarı
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (25.03.2026)

