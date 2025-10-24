Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.10.2025)
Финансы
- 24 октября, 2025
- 09:05
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
65,69
|
1,14
|
- 8,95
|
WTI (долл/барр)
|
61,49
|
1,08
|
- 10,23
|
Золото (долл/унция)
|
4 122,80
|
21,80
|
1 481,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 734,61
|
144,20
|
4 190,39
|
S&P 500
|
6 738,44
|
39,04
|
856,81
|
Nasdaq
|
22 941,80
|
201,40
|
3 631,01
|
Nikkei
|
49 379,62
|
71,83
|
9 485,08
|
Dax
|
24 207,79
|
56,66
|
4 298,65
|
FTSE 100
|
9 578,57
|
63,57
|
1 405,55
|
CAC 40 INDEX
|
8 225,78
|
18,91
|
845,04
|
Shanghai Composite
|
3 938,98
|
25,22
|
587,22
|
Bist 100
|
10 608,26
|
56,92
|
777,70
|
RTS
|
996,47
|
- 27,05
|
103,25
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1607
|
0,0009
|
0,1253
|
USD/GBP
|
1,3322
|
- 0,0016
|
0,0806
|
JPY/USD
|
152,8800
|
0,4200
|
- 4,3200
|
RUB/USD
|
81,4350
|
0,1792
|
- 32,0850
|
TRY/USD
|
42,0598
|
0,0773
|
6,6998
|
CNY/USD
|
7,1243
|
0,0006
|
- 0,1757
