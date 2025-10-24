İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.10.2025)

    Maliyyə
    • 24 oktyabr, 2025
    • 09:00
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    65,69

    1,14

    - 8,95

    Neft WTI (dollar/barel)

    61,49

    1,08

    - 10,23

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 122,80

    21,80

    1 481,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 734,61

    144,20

    4 190,39

    S&P 500

    6 738,44

    39,04

    856,81

    Nasdaq

    22 941,80

    201,40

    3 631,01

    Nikkei

    49 379,62

    71,83

    9 485,08

    Dax

    24 207,79

    56,66

    4 298,65

    FTSE 100

    9 578,57

    63,57

    1 405,55

    CAC 40 INDEX

    8 225,78

    18,91

    845,04

    Shanghai Composite

    3 938,98

    25,22

    587,22

    Bist 100

    10 608,26

    56,92

    777,70

    RTS

    996,47

    - 27,05

    103,25

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1607

    0,0009

    0,1253

    USD/GBP

    1,3322

    - 0,0016

    0,0806

    JPY/USD

    152,8800

    0,4200

    - 4,3200

    RUB/USD

    81,4350

    0,1792

    - 32,0850

    TRY/USD

    42,0598

    0,0773

    6,6998

    CNY/USD

    7,1243

    0,0006

    - 0,1757
