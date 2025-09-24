Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.09.2025)

    Финансы
    • 24 сентября, 2025
    • 09:38
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.09.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    67,75

    1,52

    - 6,89

    WTI (долл/барр)

    63,56

    1,58

    - 8,16

    Золото (долл/унция)

    3 796,60

    16,50

    1 155,60

    Индексы

    Dow-Jones

    46 292,78

    - 88,76

    3 748,56

    S&P 500

    6 656,92

    - 36,83

    775,29

    Nasdaq

    22 573,47

    - 215,51

    3 262,68

    Nikkei

    45 447,43

    - 46,23

    5 552,89

    Dax

    23 611,33

    84,28

    3 702,19

    FTSE 100

    9 223,32

    - 3,36

    1 050,30

    CAC 40 INDEX

    7 872,02

    41,91

    491,28

    ShanghaiComposite

    3 845,91

    64,30

    494,15

    BIST 100

    11 331,75

    - 136,32

    1 501,19

    RTS

    1 042,63

    14,89

    149,41

    Валюта

    USD/EUR

    1,1799

    0,0000

    0,1400

    GBP/USD

    1,3508

    0,0000

    0,1000

    USD/JPY

    147,9500

    0,1500

    - 9,2500

    USD/RUB

    83,5280

    - 0,2200

    - 29,9900

    USD/TRY

    41,4305

    0,0500

    6,0700

    USD/CNY

    7,1159

    0,0000

    - 0,1800
    Ключевые показатели валютные рынки фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (24.09.2025)

    Последние новости

    10:48

    В Зардабе задержаны двое за незаконный оборот наркотиков

    Происшествия
    10:44

    Али Асадов: Статистика является основным инструментом для оценки развития Азербайджана

    Финансы
    10:41

    МЧС: В пожаре в жилом доме в Баку 4 человека отравились дымом, 44 жителя эвакуированы

    Происшествия
    10:40

    Агентство: В День учителя сбор денег и подарков категорически запрещен

    Наука и образование
    10:30

    В Баку избрали нового председателя Генеральной Ассамблеи Трудового центра ОИС

    Внешняя политика
    10:28

    Министр: Число поступающих в вузы Азербайджана достигло рекордные 60 тыс. человек

    Наука и образование
    10:26
    Фото
    Видео

    Пожар в многоэтажном жилом доме в Баку полностью потушен - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    10:22

    В РФ хотят повысить НДС до 22% для обеспечения растущих расходов на оборону

    Бизнес
    10:16

    Ильхам Алиев направил обращение участникам III Международного cтатистического форума

    Финансы
