Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.09.2025)
Финансы
- 24 сентября, 2025
- 09:38
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,75
|
1,52
|
- 6,89
|
WTI (долл/барр)
|
63,56
|
1,58
|
- 8,16
|
Золото (долл/унция)
|
3 796,60
|
16,50
|
1 155,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 292,78
|
- 88,76
|
3 748,56
|
S&P 500
|
6 656,92
|
- 36,83
|
775,29
|
Nasdaq
|
22 573,47
|
- 215,51
|
3 262,68
|
Nikkei
|
45 447,43
|
- 46,23
|
5 552,89
|
Dax
|
23 611,33
|
84,28
|
3 702,19
|
FTSE 100
|
9 223,32
|
- 3,36
|
1 050,30
|
CAC 40 INDEX
|
7 872,02
|
41,91
|
491,28
|
ShanghaiComposite
|
3 845,91
|
64,30
|
494,15
|
BIST 100
|
11 331,75
|
- 136,32
|
1 501,19
|
RTS
|
1 042,63
|
14,89
|
149,41
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1799
|
0,0000
|
0,1400
|
GBP/USD
|
1,3508
|
0,0000
|
0,1000
|
USD/JPY
|
147,9500
|
0,1500
|
- 9,2500
|
USD/RUB
|
83,5280
|
- 0,2200
|
- 29,9900
|
USD/TRY
|
41,4305
|
0,0500
|
6,0700
|
USD/CNY
|
7,1159
|
0,0000
|
- 0,1800
