İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2025)

    Maliyyə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 08:52
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    67,75

    1,52

    - 6,89

    Neft WTI (dollar/barel)

    63,56

    1,58

    - 8,16

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 796,60

    16,50

    1 155,60

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 292,78

    - 88,76

    3 748,56

    S&P 500

    6 656,92

    - 36,83

    775,29

    Nasdaq

    22 573,47

    - 215,51

    3 262,68

    Nikkei

    45 447,43

    - 46,23

    5 552,89

    Dax

    23 611,33

    84,28

    3 702,19

    FTSE 100

    9 223,32

    - 3,36

    1 050,30

    CAC 40 INDEX

    7 872,02

    41,91

    491,28

    ShanghaiComposite

    3 845,91

    64,30

    494,15

    BIST 100

    11 331,75

    - 136,32

    1 501,19

    RTS

    1 042,63

    14,89

    149,41

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1799

    0,0000

    0,1400

    GBP/USD

    1,3508

    0,0000

    0,1000

    USD/JPY

    147,9500

    0,1500

    - 9,2500

    USD/RUB

    83,5280

    - 0,2200

    - 29,9900

    USD/TRY

    41,4305

    0,0500

    6,0700

    USD/CNY

    7,1159

    0,0000

    - 0,1800
    Əmtəə fond valyuta bazarları
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (24.09.2025)

    Son xəbərlər

    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (24.09.2025)

    Maliyyə
    09:05

    Masallının 14 kəndi 2 saat işıqsız qalacaq

    Energetika
    09:00

    Kilian Mbappe qol sayında Zinəddin Zidanı geridə qoyub

    Futbol
    09:00

    "Haber Global"ın yeddi yaşı tamam olur

    Media
    08:54
    Foto

    Nəsimi rayonunda çoxmərtəbəli binada yanğın başlayıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    08:52

    Sabunçunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaq

    Energetika
    08:52

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.09.2025)

    Maliyyə
    08:50

    Ukrayna 2026-cı ilin ortalarına qədər ABŞ üçün dron istehsalına başlamağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    08:47

    Gədəbəydə içində müəllimlərin olduğu mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti