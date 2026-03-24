    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.03.2026)

    Финансы
    • 24 марта, 2026
    • 08:55
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    104,14

    4,20

    43,29

    WTI (долл/барр)

    91,84

    3,71

    34,42

    Золото (долл/унция)

    4 370,70

    - 68,80

    29,60

    Индексы

    Dow-Jones

    46 208,47

    631,00

    - 1 854,82

    S&P 500

    6 581,00

    74,52

    - 264,50

    Nasdaq

    21 946,76

    299,15

    - 1 295,23

    Nikkei

    51 515,49

    - 1 857,04

    1 176,01

    Dax

    22 653,86

    273,67

    - 1 836,55

    FTSE 100

    9 894,15

    - 24,18

    - 37,23

    CAC 40 INDEX

    7 726,20

    60,58

    - 423,30

    Shanghai Composite

    3 813,28

    -143,77

    - 155,56

    Bist 100

    13 168,16

    120,44

    1 906,64

    RTS

    1 090,17

    15,74

    - 23,96

    Валюта

    USD/EUR

    1,1581

    0,0000

    - 0,0164

    USD/GBP

    1,3391

    0,0000

    - 0,0082

    JPY/USD

    158,7200

    0,2800

    2,2700

    RUB/USD

    81,9392

    - 0,1500

    3,1892

    TRY/USD

    44,3459

    0,0300

    1,3897

    CNY/USD

    6,8938

    0,0100

    - 0,0952
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.03.2026)
