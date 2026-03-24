Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.03.2026)
Maliyyə
- 24 mart, 2026
- 08:55
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
104,14
|
4,20
|
43,29
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
91,84
|
3,71
|
34,42
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 370,70
|
- 68,80
|
29,60
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 208,47
|
631,00
|
- 1 854,82
|
S&P 500
|
6 581,00
|
74,52
|
- 264,50
|
Nasdaq
|
21 946,76
|
299,15
|
- 1 295,23
|
Nikkei
|
51 515,49
|
- 1 857,04
|
1 176,01
|
Dax
|
22 653,86
|
273,67
|
- 1 836,55
|
FTSE 100
|
9 894,15
|
- 24,18
|
- 37,23
|
CAC 40 INDEX
|
7 726,20
|
60,58
|
- 423,30
|
Shanghai Composite
|
3 813,28
|
-143,77
|
- 155,56
|
Bist 100
|
13 168,16
|
120,44
|
1 906,64
|
RTS
|
1 090,17
|
15,74
|
- 23,96
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1581
|
0,0000
|
- 0,0164
|
USD/GBP
|
1,3391
|
0,0000
|
- 0,0082
|
JPY/USD
|
158,7200
|
0,2800
|
2,2700
|
RUB/USD
|
81,9392
|
- 0,1500
|
3,1892
|
TRY/USD
|
44,3459
|
0,0300
|
1,3897
|
CNY/USD
|
6,8938
|
0,0100
|
- 0,0952
