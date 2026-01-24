Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2026)

    Финансы
    • 24 января, 2026
    • 09:34
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    65,88

    1,82

    5,03

    WTI (долл/барр)

    61,07

    1,71

    3,65

    Золото (долл/унция)

    5 017,00

    67,60

    675,90

    Индексы

    Dow-Jones

    49 098,71

    - 285,30

    1 035,42

    S&P 500

    6 915,61

    2,26

    70,11

    Nasdaq

    23 501,24

    65,22

    259,25

    Nikkei

    53 846,87

    157,98

    3 507,39

    Dax

    24 900,71

    44,24

    410,30

    FTSE 100

    10 143,44

    - 6,61

    212,06

    CAC 40 INDEX

    8 143,05

    - 5,84

    - 6,45

    Shanghai Composite

    4 136,16

    13,59

    167,32

    Bist 100

    12 992,71

    141,22

    1 731,19

    RTS

    1 152,34

    5,57

    38,21

    Валюта

    USD/EUR

    1,1828

    0,0100

    0,0083

    USD/GBP

    1,3643

    0,0100

    0,0170

    JPY/USD

    155,7000

    2,7100

    - 0,7500

    RUB/USD

    75,7563

    - 0,3500

    - 2,9937

    TRY/USD

    43,3724

    0,1000

    0,4162

    CNY/USD

    6,9632

    - 0,0100

    - 0,0258
    товарные рынки фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.01.2026)

