Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (24.01.2026)
Финансы
- 24 января, 2026
- 09:34
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
65,88
|
1,82
|
5,03
|
WTI (долл/барр)
|
61,07
|
1,71
|
3,65
|
Золото (долл/унция)
|
5 017,00
|
67,60
|
675,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 098,71
|
- 285,30
|
1 035,42
|
S&P 500
|
6 915,61
|
2,26
|
70,11
|
Nasdaq
|
23 501,24
|
65,22
|
259,25
|
Nikkei
|
53 846,87
|
157,98
|
3 507,39
|
Dax
|
24 900,71
|
44,24
|
410,30
|
FTSE 100
|
10 143,44
|
- 6,61
|
212,06
|
CAC 40 INDEX
|
8 143,05
|
- 5,84
|
- 6,45
|
Shanghai Composite
|
4 136,16
|
13,59
|
167,32
|
Bist 100
|
12 992,71
|
141,22
|
1 731,19
|
RTS
|
1 152,34
|
5,57
|
38,21
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1828
|
0,0100
|
0,0083
|
USD/GBP
|
1,3643
|
0,0100
|
0,0170
|
JPY/USD
|
155,7000
|
2,7100
|
- 0,7500
|
RUB/USD
|
75,7563
|
- 0,3500
|
- 2,9937
|
TRY/USD
|
43,3724
|
0,1000
|
0,4162
|
CNY/USD
|
6,9632
|
- 0,0100
|
- 0,0258
