Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.01.2026)
Maliyyə
- 24 yanvar, 2026
- 09:27
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
65,88
|
1,82
|
5,03
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
61,07
|
1,71
|
3,65
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
5 017,00
|
67,60
|
675,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 098,71
|
- 285,30
|
1 035,42
|
S&P 500
|
6 915,61
|
2,26
|
70,11
|
Nasdaq
|
23 501,24
|
65,22
|
259,25
|
Nikkei
|
53 846,87
|
157,98
|
3 507,39
|
Dax
|
24 900,71
|
44,24
|
410,30
|
FTSE 100
|
10 143,44
|
- 6,61
|
212,06
|
CAC 40 INDEX
|
8 143,05
|
- 5,84
|
- 6,45
|
Shanghai Composite
|
4 136,16
|
13,59
|
167,32
|
Bist 100
|
12 992,71
|
141,22
|
1 731,19
|
RTS
|
1 152,34
|
5,57
|
38,21
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1828
|
0,0100
|
0,0083
|
USD/GBP
|
1,3643
|
0,0100
|
0,0170
|
JPY/USD
|
155,7000
|
2,7100
|
- 0,7500
|
RUB/USD
|
75,7563
|
- 0,3500
|
- 2,9937
|
TRY/USD
|
43,3724
|
0,1000
|
0,4162
|
CNY/USD
|
6,9632
|
- 0,0100
|
- 0,0258
Son xəbərlər
09:40
Avtomobil Detroyt hava limanının girişinə çırpılıb, 6 nəfər xəsarət alıbDigər ölkələr
09:34
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Sabah"la üz-üzə gələcəkKomanda
09:27
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.01.2026)Maliyyə
09:15
İndoneziyada torpaq sürüşməsi olub, 7 nəfər ölüb, 80-dən çox insan itkin düşübDigər ölkələr
09:14
Futzal üzrə Azərbaycan millisi növbəti yoldaşlıq görüşünü keçirəcəkFutbol
09:13
Gürcüstan Azərbaycana marqarin ixracından qazancını 3 dəfə artırıbBiznes
09:06
Azərbaycan Premyer Liqası: Bu gün daha iki görüş baş tutacaqFutbol
09:05
Foto
İran-Azərbaycan sərhədində PUA zərərsizləşdirilibHadisə
08:53