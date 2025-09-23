Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.09.2025)
Финансы
- 23 сентября, 2025
- 09:21
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
66,23
|
- 0,45
|
- 8,41
|
WTI (долл/барр)
|
61,98
|
- 0,70
|
- 9,74
|
Золото (долл/унция)
|
3 780,10
|
74,30
|
1 139,10
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 381,54
|
66,27
|
3837,32
|
S&P 500
|
6 693,75
|
29,39
|
812,12
|
Nasdaq
|
22 788,98
|
157,50
|
3478,19
|
Nikkei
|
45 493,66
|
447,85
|
5599,12
|
Dax
|
23 527,05
|
-112,36
|
3617,91
|
FTSE 100
|
9 226,68
|
10,01
|
1053,66
|
CAC 40 INDEX
|
7 830,11
|
-23,48
|
449,37
|
ShanghaiComposite
|
3 781,61
|
-38,48
|
429,85
|
BIST 100
|
11 468,07
|
173,59
|
1637,51
|
RTS
|
1 027,74
|
-7,90
|
134,52
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1798
|
0,0100
|
0,1400
|
GBP/USD
|
1,3508
|
0,0000
|
0,1000
|
USD/JPY
|
147,8000
|
- 0,1500
|
- 9,4000
|
USD/RUB
|
83,7433
|
0,2900
|
- 29,7800
|
USD/TRY
|
41,3782
|
- 0,0100
|
6,0200
|
USD/CNY
|
7,1135
|
0,0000
|
- 0,1900
