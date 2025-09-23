İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.09.2025)

    Maliyyə
    • 23 sentyabr, 2025
    • 09:16
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (23.09.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    66,23

    - 0,45

    - 8,41

    Neft WTI (dollar/barel)

    61,98

    - 0,70

    - 9,74

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 780,10

    74,30

    1 139,10

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 381,54

    66,27

    3837,32

    S&P 500

    6 693,75

    29,39

    812,12

    Nasdaq

    22 788,98

    157,50

    3478,19

    Nikkei

    45 493,66

    447,85

    5599,12

    Dax

    23 527,05

    -112,36

    3617,91

    FTSE 100

    9 226,68

    10,01

    1053,66

    CAC 40 INDEX

    7 830,11

    -23,48

    449,37

    ShanghaiComposite

    3 781,61

    -38,48

    429,85

    BIST 100

    11 468,07

    173,59

    1637,51

    RTS

    1 027,74

    -7,90

    134,52

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1798

    0,0100

    0,1400

    GBP/USD

    1,3508

    0,0000

    0,1000

    USD/JPY

    147,8000

    - 0,1500

    - 9,4000

    USD/RUB

    83,7433

    0,2900

    - 29,7800

    USD/TRY

    41,3782

    - 0,0100

    6,0200

    USD/CNY

    7,1135

    0,0000

    - 0,1900
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (23.09.2025)

