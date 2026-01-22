Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (22.01.2026)

    Финансы
    • 22 января, 2026
    • 09:04
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    65,33

    1,11

    4,48

    WTI (долл/барр)

    60,76

    0,97

    3,34

    Золото (долл/унция)

    4 796,60

    - 58,30

    455,50

    Индексы

    Dow-Jones

    49 077,23

    588,64

    1 013,94

    S&P 500

    6 875,62

    78,76

    30,12

    Nasdaq

    23 224,82

    270,50

    - 17,17

    Nikkei

    53 802,12

    1 203,49

    3 462,64

    Dax

    24 560,98

    - 142,14

    70,57

    FTSE 100

    10 138,09

    11,31

    206,71

    CAC 40 INDEX

    8 069,17

    6,59

    -80,33

    Shanghai Composite

    4 117,39

    3,13

    148,55

    Bist 100

    12 728,18

    - 77,63

    1 466,66

    RTS

    1 125,93

    17,60

    11,80

    Валюта

    USD/EUR

    1,1690

    - 0,0027

    - 0,0055

    USD/GBP

    1,3431

    - 0,0005

    - 0,0042

    JPY/USD

    158,6800

    0,6000

    2,2300

    RUB/USD

    76,7874

    - 0,9461

    - 1,9626

    TRY/USD

    43,3103

    0,0142

    0,3541

    CNY/USD

    6,9620

    - 0,0045

    - 0,0270
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (22.01.2026)

