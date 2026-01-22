Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.01.2026)
Maliyyə
- 22 yanvar, 2026
- 08:56
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
65,33
|
1,11
|
4,48
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
60,76
|
0,97
|
3,34
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 796,60
|
- 58,30
|
455,50
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
49 077,23
|
588,64
|
1 013,94
|
S&P 500
|
6 875,62
|
78,76
|
30,12
|
Nasdaq
|
23 224,82
|
270,50
|
- 17,17
|
Nikkei
|
53 802,12
|
1 203,49
|
3 462,64
|
Dax
|
24 560,98
|
- 142,14
|
70,57
|
FTSE 100
|
10 138,09
|
11,31
|
206,71
|
CAC 40 INDEX
|
8 069,17
|
6,59
|
-80,33
|
Shanghai Composite
|
4 117,39
|
3,13
|
148,55
|
Bist 100
|
12 728,18
|
- 77,63
|
1 466,66
|
RTS
|
1 125,93
|
17,60
|
11,80
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1690
|
- 0,0027
|
- 0,0055
|
USD/GBP
|
1,3431
|
- 0,0005
|
- 0,0042
|
JPY/USD
|
158,6800
|
0,6000
|
2,2300
|
RUB/USD
|
76,7874
|
- 0,9461
|
- 1,9626
|
TRY/USD
|
43,3103
|
0,0142
|
0,3541
|
CNY/USD
|
6,9620
|
- 0,0045
|
- 0,0270
