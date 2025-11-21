Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.11.2025)
Финансы
- 21 ноября, 2025
- 09:05
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,45
|
- 1,22
|
- 12,19
|
WTI (долл/барр)
|
58,04
|
- 1,51
|
- 13,68
|
Золото (долл/унция)
|
4 052,90
|
- 22,70
|
1 411,90
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45 752,26
|
- 386,51
|
3 208,04
|
S&P 500
|
6 538,76
|
- 103,40
|
657,13
|
Nasdaq
|
22 078,05
|
- 486,18
|
2 767,26
|
Nikkei
|
48 611,02
|
- 1 147,72
|
8 716,48
|
Dax
|
23 278,85
|
115,93
|
3 369,71
|
FTSE 100
|
9 527,65
|
20,24
|
1 354,63
|
CAC 40 INDEX
|
7 981,07
|
27,30
|
600,33
|
Shanghai Composite
|
3 857,24
|
- 104,47
|
505,48
|
Bist 100
|
10 979,73
|
75,82
|
1 149,17
|
RTS
|
1 025,58
|
- 4,20
|
132,36
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1540
|
0,0021
|
0,1186
|
USD/GBP
|
1,3089
|
0,0032
|
0,0573
|
JPY/USD
|
157,1800
|
- 0,1100
|
- 0,0200
|
RUB/USD
|
80,0106
|
- 0,5143
|
- 33,5094
|
TRY/USD
|
42,4403
|
0,0830
|
7,0803
|
CNY/USD
|
7,1123
|
- 0,0036
|
- 0,1877
