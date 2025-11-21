Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.11.2025)

    Финансы
    • 21 ноября, 2025
    • 09:05
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (21.11.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    62,45

    - 1,22

    - 12,19

    WTI (долл/барр)

    58,04

    - 1,51

    - 13,68

    Золото (долл/унция)

    4 052,90

    - 22,70

    1 411,90

    Индексы

    Dow-Jones

    45 752,26

    - 386,51

    3 208,04

    S&P 500

    6 538,76

    - 103,40

    657,13

    Nasdaq

    22 078,05

    - 486,18

    2 767,26

    Nikkei

    48 611,02

    - 1 147,72

    8 716,48

    Dax

    23 278,85

    115,93

    3 369,71

    FTSE 100

    9 527,65

    20,24

    1 354,63

    CAC 40 INDEX

    7 981,07

    27,30

    600,33

    Shanghai Composite

    3 857,24

    - 104,47

    505,48

    Bist 100

    10 979,73

    75,82

    1 149,17

    RTS

    1 025,58

    - 4,20

    132,36

    Валюта

    USD/EUR

    1,1540

    0,0021

    0,1186

    USD/GBP

    1,3089

    0,0032

    0,0573

    JPY/USD

    157,1800

    - 0,1100

    - 0,0200

    RUB/USD

    80,0106

    - 0,5143

    - 33,5094

    TRY/USD

    42,4403

    0,0830

    7,0803

    CNY/USD

    7,1123

    - 0,0036

    - 0,1877
    Ключевые показатели фондовые рынки валютные рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (21.11.2025)

