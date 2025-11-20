Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.11.2025)
Финансы
- 20 ноября, 2025
- 09:02
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
63,67
|
- 1,00
|
- 10,97
|
WTI (долл/барр)
|
59,55
|
- 1,00
|
- 12,17
|
Золото (долл/унция)
|
4 075,60
|
0,90
|
1 434,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 138,77
|
47,03
|
3 594,55
|
S&P 500
|
6 642,16
|
24,84
|
760,53
|
Nasdaq
|
22 564,23
|
131,38
|
3 253,44
|
Nikkei
|
49 758,74
|
1 093,56
|
9 864,20
|
Dax
|
23 162,92
|
- 17,61
|
3 253,78
|
FTSE 100
|
9 507,41
|
- 44,89
|
1 334,39
|
CAC 40 INDEX
|
7 953,77
|
- 14,16
|
573,03
|
Shanghai Composite
|
3 961,71
|
23,42
|
609,95
|
Bist 100
|
10 903,91
|
175,31
|
1 073,35
|
RTS
|
1 029,78
|
33,64
|
136,56
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1519
|
- 0,0062
|
0,1165
|
USD/GBP
|
1,3057
|
- 0,0080
|
0,0541
|
JPY/USD
|
157,2900
|
1,8600
|
0,0900
|
RUB/USD
|
80,5249
|
- 0,5505
|
- 32,9951
|
TRY/USD
|
42,3573
|
0,0005
|
6,9973
|
CNY/USD
|
7,1159
|
0,0061
|
-0,1841
