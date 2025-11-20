Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.11.2025)

    Финансы
    • 20 ноября, 2025
    • 09:02
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    63,67

    - 1,00

    - 10,97

    WTI (долл/барр)

    59,55

    - 1,00

    - 12,17

    Золото (долл/унция)

    4 075,60

    0,90

    1 434,60

    Индексы

    Dow-Jones

    46 138,77

    47,03

    3 594,55

    S&P 500

    6 642,16

    24,84

    760,53

    Nasdaq

    22 564,23

    131,38

    3 253,44

    Nikkei

    49 758,74

    1 093,56

    9 864,20

    Dax

    23 162,92

    - 17,61

    3 253,78

    FTSE 100

    9 507,41

    - 44,89

    1 334,39

    CAC 40 INDEX

    7 953,77

    - 14,16

    573,03

    Shanghai Composite

    3 961,71

    23,42

    609,95

    Bist 100

    10 903,91

    175,31

    1 073,35

    RTS

    1 029,78

    33,64

    136,56

    Валюта

    USD/EUR

    1,1519

    - 0,0062

    0,1165

    USD/GBP

    1,3057

    - 0,0080

    0,0541

    JPY/USD

    157,2900

    1,8600

    0,0900

    RUB/USD

    80,5249

    - 0,5505

    - 32,9951

    TRY/USD

    42,3573

    0,0005

    6,9973

    CNY/USD

    7,1159

    0,0061

    -0,1841
