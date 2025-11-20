İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.11.2025)

    Maliyyə
    • 20 noyabr, 2025
    • 08:55
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.11.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    63,67

    - 1,00

    - 10,97

    Neft WTI (dollar/barel)

    59,55

    - 1,00

    - 12,17

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 075,60

    0,90

    1 434,60

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 138,77

    47,03

    3 594,55

    S&P 500

    6 642,16

    24,84

    760,53

    Nasdaq

    22 564,23

    131,38

    3 253,44

    Nikkei

    49 758,74

    1 093,56

    9 864,20

    Dax

    23 162,92

    - 17,61

    3 253,78

    FTSE 100

    9 507,41

    - 44,89

    1 334,39

    CAC 40 INDEX

    7 953,77

    - 14,16

    573,03

    Shanghai Composite

    3 961,71

    23,42

    609,95

    Bist 100

    10 903,91

    175,31

    1 073,35

    RTS

    1 029,78

    33,64

    136,56

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1519

    - 0,0062

    0,1165

    USD/GBP

    1,3057

    - 0,0080

    0,0541

    JPY/USD

    157,2900

    1,8600

    0,0900

    RUB/USD

    80,5249

    - 0,5505

    - 32,9951

    TRY/USD

    42,3573

    0,0005

    6,9973

    CNY/USD

    7,1159

    0,0061

    -0,1841
