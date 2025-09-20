Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.09.2025)
Финансы
- 20 сентября, 2025
- 09:51
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
66,68
|
- 0,76
|
- 7,96
|
WTI (долл/барр)
|
62,68
|
- 0,89
|
- 9,04
|
Золото (долл/унция)
|
3 705,80
|
27,50
|
1 064,80
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 315,27
|
172,85
|
3 771,05
|
S&P 500
|
6 664,36
|
32,40
|
782,73
|
Nasdaq
|
22 631,48
|
160,75
|
3 320,69
|
Nikkei
|
45 045,81
|
- 257,62
|
5 151,27
|
Dax
|
23 639,41
|
- 35,12
|
3 730,27
|
FTSE 100
|
9 216,67
|
- 11,44
|
1 043,65
|
CAC 40 INDEX
|
7 853,59
|
- 1,02
|
472,85
|
Shanghai Composite
|
3 820,09
|
- 11,57
|
468,33
|
Bist 100
|
11 294,48
|
246,37
|
1 463,92
|
RTS
|
1 035,64
|
- 22,45
|
142,42
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1746
|
- 0,0042
|
0,1392
|
USD/GBP
|
1,3472
|
- 0,0083
|
0,0956
|
JPY/USD
|
147,9500
|
- 0,0500
|
- 9,2500
|
RUB/USD
|
83,4484
|
0,2500
|
- 30,0716
|
TRY/USD
|
41,3840
|
0,0900
|
6,0240
|
CNY/USD
|
7,1184
|
0,0100
|
- 0,1816
Последние новости
10:22
В Лянкяране возбуждено уголовное дело по факту гибели школьников в ДТППроисшествия
10:18
Рафаэль Физиев из-за травмы пропустит бой с Чарльзом ОливейройИндивидуальные
10:14
Эрдоган уверен, что встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликтов в регионеДругие страны
10:04
Минобразования США потребовал от Гарварда аккредитива на сумму $36 млнДругие страны
09:56
На стадионе, где пройдет прощание с Чарли Кирком, задержали вооруженного мужчинуДругие страны
09:51
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.09.2025)Финансы
09:51
Аэропорт Брюсселя подвергся кибератакеДругие страны
09:36
Сегодня пройдут еще два матча ПФЛФутбол
09:35