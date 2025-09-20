İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.09.2025)

    Maliyyə
    • 20 sentyabr, 2025
    • 09:47
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    66,68

    - 0,76

    - 7,96

    Neft WTI (dollar/barel)

    62,68

    - 0,89

    - 9,04

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 705,80

    27,50

    1 064,80

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 315,27

    172,85

    3 771,05

    S&P 500

    6 664,36

    32,40

    782,73

    Nasdaq

    22 631,48

    160,75

    3 320,69

    Nikkei

    45 045,81

    - 257,62

    5 151,27

    Dax

    23 639,41

    - 35,12

    3 730,27

    FTSE 100

    9 216,67

    - 11,44

    1 043,65

    CAC 40 INDEX

    7 853,59

    - 1,02

    472,85

    Shanghai Composite

    3 820,09

    - 11,57

    468,33

    Bist 100

    11 294,48

    246,37

    1 463,92

    RTS

    1 035,64

    - 22,45

    142,42

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1746

    - 0,0042

    0,1392

    USD/GBP

    1,3472

    - 0,0083

    0,0956

    JPY/USD

    147,9500

    - 0,0500

    - 9,2500

    RUB/USD

    83,4484

    0,2500

    - 30,0716

    TRY/USD

    41,3840

    0,0900

    6,0240

    CNY/USD

    7,1184

    0,0100

    - 0,1816
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (20.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (20.09.2025)

