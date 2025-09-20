Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.09.2025)
Maliyyə
- 20 sentyabr, 2025
- 09:47
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
66,68
|
- 0,76
|
- 7,96
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
62,68
|
- 0,89
|
- 9,04
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 705,80
|
27,50
|
1 064,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 315,27
|
172,85
|
3 771,05
|
S&P 500
|
6 664,36
|
32,40
|
782,73
|
Nasdaq
|
22 631,48
|
160,75
|
3 320,69
|
Nikkei
|
45 045,81
|
- 257,62
|
5 151,27
|
Dax
|
23 639,41
|
- 35,12
|
3 730,27
|
FTSE 100
|
9 216,67
|
- 11,44
|
1 043,65
|
CAC 40 INDEX
|
7 853,59
|
- 1,02
|
472,85
|
Shanghai Composite
|
3 820,09
|
- 11,57
|
468,33
|
Bist 100
|
11 294,48
|
246,37
|
1 463,92
|
RTS
|
1 035,64
|
- 22,45
|
142,42
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1746
|
- 0,0042
|
0,1392
|
USD/GBP
|
1,3472
|
- 0,0083
|
0,0956
|
JPY/USD
|
147,9500
|
- 0,0500
|
- 9,2500
|
RUB/USD
|
83,4484
|
0,2500
|
- 30,0716
|
TRY/USD
|
41,3840
|
0,0900
|
6,0240
|
CNY/USD
|
7,1184
|
0,0100
|
- 0,1816
Son xəbərlər
10:14
Azərbaycan avtomobillər və onların hissələrinin idxal xərcini 17 %-dən çox artırıbBiznes
10:13
Sudanda məscidə PUA zərbəsi nəticəsində ölənlərin sayı 78-ə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:09
Brüssel hava limanı kiberhücuma məruz qalıbDigər ölkələr
10:04
Lənkəranda məktəbli bacı-qardaşın öldüyü yol qəzası ilə bağlı cinayət işi başlanılıbHadisə
09:52
"Fitch" ABB-nin reytinq proqnozunu yenə "Pozitiv" qiymətləndirdi!Maliyyə
09:51
Foto
Video
DSX-nin 270 hərbçisi mənzillə təmin olunubDaxili siyasət
09:47
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.09.2025)Maliyyə
09:46
Mirzoyan: Ermənistan və ABŞ "Tramp Marşrutu" layihəsinin detallarını dəqiqləşdirəcəklərRegion
09:40