    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2025)

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 09:02
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (19.11.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    64,67

    0,95

    - 9,97

    WTI (долл/барр)

    60,55

    1,11

    - 11,17

    Золото (долл/унция)

    4 074,70

    65,10

    1 433,70

    Индексы

    Dow-Jones

    46 091,74

    - 498,50

    3 547,52

    S&P 500

    6 617,32

    - 55,09

    735,69

    Nasdaq

    22 432,85

    - 275,22

    3 122,06

    Nikkei

    48 665,18

    - 25,75

    8 770,64

    Dax

    23 180,53

    - 409,99

    3 271,39

    FTSE 100

    9 552,30

    - 123,13

    1 379,28

    CAC 40 INDEX

    7 967,93

    - 151,09

    587,19

    Shanghai Composite

    3 938,29

    - 11,54

    586,53

    Bist 100

    10 728,60

    30,47

    898,04

    RTS

    996,14

    21,28

    102,92

    Валюта

    USD/EUR

    1,1581

    - 0,0020

    0,1227

    USD/GBP

    1,3137

    - 0,0022

    0,0621

    JPY/USD

    155,4300

    0,5400

    - 1,7700

    RUB/USD

    81,0754

    - 0,1746

    - 32,4446

    TRY/USD

    42,3568

    0,0308

    6,9968

    CNY/USD

    7,1098

    - 0,0013

    - 0,1902
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (19.11.2025)

