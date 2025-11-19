Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (19.11.2025)
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
64,67
|
0,95
|
- 9,97
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
60,55
|
1,11
|
- 11,17
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
4 074,70
|
65,10
|
1 433,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46 091,74
|
- 498,50
|
3 547,52
|
S&P 500
|
6 617,32
|
- 55,09
|
735,69
|
Nasdaq
|
22 432,85
|
- 275,22
|
3 122,06
|
Nikkei
|
48 665,18
|
- 25,75
|
8 770,64
|
Dax
|
23 180,53
|
- 409,99
|
3 271,39
|
FTSE 100
|
9 552,30
|
- 123,13
|
1 379,28
|
CAC 40 INDEX
|
7 967,93
|
- 151,09
|
587,19
|
Shanghai Composite
|
3 938,29
|
- 11,54
|
586,53
|
Bist 100
|
10 728,60
|
30,47
|
898,04
|
RTS
|
996,14
|
21,28
|
102,92
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1581
|
- 0,0020
|
0,1227
|
USD/GBP
|
1,3137
|
- 0,0022
|
0,0621
|
JPY/USD
|
155,4300
|
0,5400
|
- 1,7700
|
RUB/USD
|
81,0754
|
- 0,1746
|
- 32,4446
|
TRY/USD
|
42,3568
|
0,0308
|
6,9968
|
CNY/USD
|
7,1098
|
- 0,0013
|
- 0,1902
