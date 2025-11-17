Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2025)
Финансы
- 17 ноября, 2025
- 09:02
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
63,87
|
- 0,10
|
- 10,77
|
WTI (долл/барр)
|
59,54
|
- 0,12
|
- 12,18
|
Золото (долл/унция)
|
4 084,50
|
-121,20
|
1 443,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 147,48
|
- 309,74
|
4 603,26
|
S&P 500
|
6 734,11
|
- 3,38
|
852,48
|
Nasdaq
|
22 900,59
|
30,23
|
3 589,80
|
Nikkei
|
50 219,67
|
- 129,31
|
10 325,13
|
Dax
|
23 876,55
|
- 165,07
|
3 967,41
|
FTSE 100
|
9 698,37
|
- 109,31
|
1 525,35
|
CAC 40 INDEX
|
8 170,09
|
- 62,40
|
789,35
|
Shanghai Composite
|
3 973,31
|
- 49,58
|
621,55
|
Bist 100
|
10 565,74
|
- 62,89
|
735,18
|
RTS
|
980,73
|
- 13,32
|
87,51
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1601
|
- 0,0039
|
0,1247
|
USD/GBP
|
1,3148
|
0,0008
|
0,0632
|
JPY/USD
|
154,6200
|
0,1000
|
- 2,5800
|
RUB/USD
|
80,8500
|
0,2019
|
- 32,6700
|
TRY/USD
|
42,3315
|
0,0072
|
6,9715
|
CNY/USD
|
7,1052
|
0,0113
|
- 0,1948
Последние новости
09:14
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (17.11.2025)Финансы
09:10
В Баку впервые в СНГ открылась Всемирная конференция по развитию телекоммуникацийИКТ
09:05
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня национального возрожденияВнутренняя политика
09:02
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2025)Финансы
09:02
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня национального возрожденияВнутренняя политика
08:56
В Сальяне легковушка столкнулась с грузовиком "КамАЗ", есть пострадавшиеПроисшествия
08:46
В Сумгайыте за день сгорели два автомобиляПроисшествия
08:25
В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробкиИнфраструктура
08:18