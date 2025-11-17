Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2025)

    Финансы
    • 17 ноября, 2025
    • 09:02
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.11.2025)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    		 Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    63,87

    - 0,10

    - 10,77

    WTI (долл/барр)

    59,54

    - 0,12

    - 12,18

    Золото (долл/унция)

    4 084,50

    -121,20

    1 443,50

    Индексы

    Dow-Jones

    47 147,48

    - 309,74

    4 603,26

    S&P 500

    6 734,11

    - 3,38

    852,48

    Nasdaq

    22 900,59

    30,23

    3 589,80

    Nikkei

    50 219,67

    - 129,31

    10 325,13

    Dax

    23 876,55

    - 165,07

    3 967,41

    FTSE 100

    9 698,37

    - 109,31

    1 525,35

    CAC 40 INDEX

    8 170,09

    - 62,40

    789,35

    Shanghai Composite

    3 973,31

    - 49,58

    621,55

    Bist 100

    10 565,74

    - 62,89

    735,18

    RTS

    980,73

    - 13,32

    87,51

    Валюта

    USD/EUR

    1,1601

    - 0,0039

    0,1247

    USD/GBP

    1,3148

    0,0008

    0,0632

    JPY/USD

    154,6200

    0,1000

    - 2,5800

    RUB/USD

    80,8500

    0,2019

    - 32,6700

    TRY/USD

    42,3315

    0,0072

    6,9715

    CNY/USD

    7,1052

    0,0113

    - 0,1948
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.11.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (17.11.2025)

