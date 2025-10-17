Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.10.2025)
Финансы
- 17 октября, 2025
- 09:06
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
61,03
|
- 1,46
|
- 13,61
|
WTI (долл/барр)
|
57,43
|
- 1,45
|
- 14,29
|
Золото (долл/унция)
|
4 375,50
|
123,60
|
1 734,50
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45 952,24
|
- 301,07
|
3 408,02
|
S&P 500
|
6 629,07
|
- 41,99
|
747,44
|
Nasdaq
|
22 562,54
|
- 107,54
|
3 251,75
|
Nikkei
|
47 631,52
|
- 565,11
|
7 736,98
|
Dax
|
24 272,19
|
90,82
|
4 363,05
|
FTSE 100
|
9 436,09
|
11,34
|
1 263,07
|
CAC 40 INDEX
|
8 188,59
|
111,59
|
807,85
|
Shanghai Composite
|
3 877,20
|
- 38,90
|
525,44
|
Bist 100
|
10 370,78
|
- 93,70
|
540,22
|
RTS
|
1 038,78
|
21,77
|
145,56
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1710
|
0,0053
|
0,1356
|
USD/GBP
|
1,3452
|
0,0036
|
0,0936
|
JPY/USD
|
150,0900
|
- 0,8700
|
- 7,1100
|
RUB/USD
|
79,7996
|
1,5491
|
- 33,7204
|
TRY/USD
|
41,9459
|
0,1004
|
6,5859
|
CNY/USD
|
7,1233
|
-0,0029
|
- 0,1767
