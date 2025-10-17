Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.10.2025)

    Финансы
    • 17 октября, 2025
    • 09:06
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    61,03

    - 1,46

    - 13,61

    WTI (долл/барр)

    57,43

    - 1,45

    - 14,29

    Золото (долл/унция)

    4 375,50

    123,60

    1 734,50

    Индексы

    Dow-Jones

    45 952,24

    - 301,07

    3 408,02

    S&P 500

    6 629,07

    - 41,99

    747,44

    Nasdaq

    22 562,54

    - 107,54

    3 251,75

    Nikkei

    47 631,52

    - 565,11

    7 736,98

    Dax

    24 272,19

    90,82

    4 363,05

    FTSE 100

    9 436,09

    11,34

    1 263,07

    CAC 40 INDEX

    8 188,59

    111,59

    807,85

    Shanghai Composite

    3 877,20

    - 38,90

    525,44

    Bist 100

    10 370,78

    - 93,70

    540,22

    RTS

    1 038,78

    21,77

    145,56

    Валюта

    USD/EUR

    1,1710

    0,0053

    0,1356

    USD/GBP

    1,3452

    0,0036

    0,0936

    JPY/USD

    150,0900

    - 0,8700

    - 7,1100

    RUB/USD

    79,7996

    1,5491

    - 33,7204

    TRY/USD

    41,9459

    0,1004

    6,5859

    CNY/USD

    7,1233

    -0,0029

    - 0,1767
    товарные рынки биржевые рынки фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.10.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (17.10.2025)

