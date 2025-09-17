Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.09.2025)

    Финансы
    • 17 сентября, 2025
    • 09:00
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.09.2025)
     

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    		      

    Brent (доллар/баррель)

    68,35

    0,72

    - 6,29

    WTI (доллар/баррель)

    64,42

    0,93

    - 7,30

    Золото (доллар/унция)

    3 717,90

    - 1,80

    1 076,90

    Индексы

    		      

    Dow-Jones

    45 757,90

    - 125,55

    3 213,68

    S&P 500

    6 606,76

    - 8,52

    725,13

    Nasdaq

    22 333,96

    - 14,79

    3 023,17

    Nikkei

    44 855,97

    - 50,06

    4 961,43

    Dax

    23 329,24

    - 419,62

    3 420,10

    FTSE 100

    9 195,66

    - 81,37

    1 022,64

    CAC 40 INDEX

    7 818,22

    - 78,71

    437,48

    ShanghaiComposite

    3 877,55

    21,10

    525,79

    BIST 100

    11 182,96

    182,70

    1 352,40

    RTS

    1065,88

    0,34

    172,66

    Валюта

    		      

    USD/EUR

    1,1854

    0,0100

    0,1500

    GBP/USD

    1,3643

    0,0000

    0,1100

    USD/JPY

    146,5000

    - 0,5100

    - 10,7000

    USD/RUB

    83,2127

    0,4100

    - 30,3100

    USD/TRY

    41,2945

    -0,020

    5,9300

    USD/CNY

    7,1083

    -0,0100

    - 0,1900
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (17.09.2025)

