İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.09.2025)

    Maliyyə
    • 17 sentyabr, 2025
    • 08:53
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.09.2025)
     

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    		      

    Neft Brent (dollar/barel)

    68,35

    0,72

    - 6,29

    Neft WTI (dollar/barel)

    64,42

    0,93

    - 7,30

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 717,90

    - 1,80

    1 076,90

    İndekslər

    		      

    Dow-Jones

    45 757,90

    - 125,55

    3 213,68

    S&P 500

    6 606,76

    - 8,52

    725,13

    Nasdaq

    22 333,96

    - 14,79

    3 023,17

    Nikkei

    44 855,97

    - 50,06

    4 961,43

    Dax

    23 329,24

    - 419,62

    3 420,10

    FTSE 100

    9 195,66

    - 81,37

    1 022,64

    CAC 40 INDEX

    7 818,22

    - 78,71

    437,48

    ShanghaiComposite

    3 877,55

    21,10

    525,79

    BIST 100

    11 182,96

    182,70

    1 352,40

    RTS

    1065,88

    0,34

    172,66

    Valyuta

    		      

    USD/EUR

    1,1854

    0,0100

    0,1500

    GBP/USD

    1,3643

    0,0000

    0,1100

    USD/JPY

    146,5000

    - 0,5100

    - 10,7000

    USD/RUB

    83,2127

    0,4100

    - 30,3100

    USD/TRY

    41,2945

    -0,020

    5,9300

    USD/CNY

    7,1083

    -0,0100

    - 0,1900
    Əmtəə fond valyuta bazarları
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (17.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (17.09.2025)

    Son xəbərlər

    10:26

    "Benfika"nın ukraynalı futbolçusu: "Qarabağ"ın hər hücumu təhlükəli idi"

    Futbol
    10:26

    "Zülfi Hacıyev" kran gəmisinin əsaslı təmiri başa çatıb

    İnfrastruktur
    10:25

    Kəmaləddin Heydərov Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    10:25

    İranda Mossadla əməkdaşlıqda təqsirli bilinən şəxs dar ağacından asılıb

    Region
    10:22

    Qurban Qurbanov: "Benfika" ilə oyunun ilk dəqiqələrində bir qədər stress oldu"

    Digər
    10:21

    Qəzzadan təxliyə olunanların sayı 400 minə çatıb

    Digər ölkələr
    10:20

    Şuşakənddə ilin sonunadək daha 85 ev bərpa ediləcək

    Daxili siyasət
    10:18

    İsrail səfirinin müavini "Qarabağ"ı "Benfika" üzərində qələbə münasibətilə təbrik edib

    Futbol
    10:14

    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 78 milyard dollara yaxınlaşıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti