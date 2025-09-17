Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (17.09.2025)
- 17 sentyabr, 2025
- 08:53
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
68,35
|
0,72
|
- 6,29
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
64,42
|
0,93
|
- 7,30
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 717,90
|
- 1,80
|
1 076,90
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45 757,90
|
- 125,55
|
3 213,68
|
S&P 500
|
6 606,76
|
- 8,52
|
725,13
|
Nasdaq
|
22 333,96
|
- 14,79
|
3 023,17
|
Nikkei
|
44 855,97
|
- 50,06
|
4 961,43
|
Dax
|
23 329,24
|
- 419,62
|
3 420,10
|
FTSE 100
|
9 195,66
|
- 81,37
|
1 022,64
|
CAC 40 INDEX
|
7 818,22
|
- 78,71
|
437,48
|
ShanghaiComposite
|
3 877,55
|
21,10
|
525,79
|
BIST 100
|
11 182,96
|
182,70
|
1 352,40
|
RTS
|
1065,88
|
0,34
|
172,66
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1854
|
0,0100
|
0,1500
|
GBP/USD
|
1,3643
|
0,0000
|
0,1100
|
USD/JPY
|
146,5000
|
- 0,5100
|
- 10,7000
|
USD/RUB
|
83,2127
|
0,4100
|
- 30,3100
|
USD/TRY
|
41,2945
|
-0,020
|
5,9300
|
USD/CNY
|
7,1083
|
-0,0100
|
- 0,1900
