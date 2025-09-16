Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.09.2025)

    Финансы
    • 16 сентября, 2025
    • 09:10
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.09.2025)
     

    Последняя цена

    Разница с ценой

    закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    		      

     Brent (доллар/баррель)

    67,63

    0,64

    - 7,01

    WTI (доллар/баррель)

    63,49

    0,80

    - 8,23

    Золото (доллар/унция)

    3 719,70

    33,30

    1 078,70

    Индексы

    		      

    Dow-Jones

    45 883,45

    49,23

    3 339,23

    S&P 500

    6 615,28

    30,99

    733,65

    Nasdaq

    22 348,75

    207,65

    3 037,96

    Nikkei

    44 906,03

    137,91

    5 011,49

    Dax

    23 748,86

    50,71

    3 839,72

    FTSE 100

    9 277,03

    - 6,26

    1 104,01

    CAC 40 INDEX

    7 896,93

    71,69

    516,19

    ShanghaiComposite

    3 856,45

    - 14,15

    504,69

    BIST 100

    11 000,26

    628,22

    1 169,70

    RTS

    1065,54

    5,36

    172,32

    Валюта

    		      

    USD/EUR

    1,1777

    0,0000

    0,1400

    GBP/USD

    1,3615

    0,0100

    0,1100

    USD/JPY

    147,0100

    - 0,6700

    - 10,1900

    USD/RUB

    82,8029

    - 0,5700

    - 30,7200

    USD/TRY

    41,3147

    - 0,0400

    5,9500

    USD/CNY

    7,1157

    - 0,0100

    - 0,1800
    фондовый рынок биржевые торги индексы золото
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (16.09.2025)

