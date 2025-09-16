Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (16.09.2025)
Финансы
- 16 сентября, 2025
- 09:10
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (доллар/баррель)
|
67,63
|
0,64
|
- 7,01
|
WTI (доллар/баррель)
|
63,49
|
0,80
|
- 8,23
|
Золото (доллар/унция)
|
3 719,70
|
33,30
|
1 078,70
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45 883,45
|
49,23
|
3 339,23
|
S&P 500
|
6 615,28
|
30,99
|
733,65
|
Nasdaq
|
22 348,75
|
207,65
|
3 037,96
|
Nikkei
|
44 906,03
|
137,91
|
5 011,49
|
Dax
|
23 748,86
|
50,71
|
3 839,72
|
FTSE 100
|
9 277,03
|
- 6,26
|
1 104,01
|
CAC 40 INDEX
|
7 896,93
|
71,69
|
516,19
|
ShanghaiComposite
|
3 856,45
|
- 14,15
|
504,69
|
BIST 100
|
11 000,26
|
628,22
|
1 169,70
|
RTS
|
1065,54
|
5,36
|
172,32
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1777
|
0,0000
|
0,1400
|
GBP/USD
|
1,3615
|
0,0100
|
0,1100
|
USD/JPY
|
147,0100
|
- 0,6700
|
- 10,1900
|
USD/RUB
|
82,8029
|
- 0,5700
|
- 30,7200
|
USD/TRY
|
41,3147
|
- 0,0400
|
5,9500
|
USD/CNY
|
7,1157
|
- 0,0100
|
- 0,1800
