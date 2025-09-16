Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (16.09.2025)
Maliyyə
- 16 sentyabr, 2025
- 09:01
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
67,63
|
0,64
|
- 7,01
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
63,49
|
0,80
|
- 8,23
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3 719,70
|
33,30
|
1 078,70
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45 883,45
|
49,23
|
3 339,23
|
S&P 500
|
6 615,28
|
30,99
|
733,65
|
Nasdaq
|
22 348,75
|
207,65
|
3 037,96
|
Nikkei
|
44 906,03
|
137,91
|
5 011,49
|
Dax
|
23 748,86
|
50,71
|
3 839,72
|
FTSE 100
|
9 277,03
|
- 6,26
|
1 104,01
|
CAC 40 INDEX
|
7 896,93
|
71,69
|
516,19
|
ShanghaiComposite
|
3 856,45
|
- 14,15
|
504,69
|
BIST 100
|
11 000,26
|
628,22
|
1 169,70
|
RTS
|
1065,54
|
5,36
|
172,32
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1777
|
0,0000
|
0,1400
|
GBP/USD
|
1,3615
|
0,0100
|
0,1100
|
USD/JPY
|
147,0100
|
- 0,6700
|
- 10,1900
|
USD/RUB
|
82,8029
|
- 0,5700
|
- 30,7200
|
USD/TRY
|
41,3147
|
- 0,0400
|
5,9500
|
USD/CNY
|
7,1157
|
- 0,0100
|
- 0,1800
Son xəbərlər
10:00
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Şəki kəndinin adı Sak tayfasının adı ilə bağlıdırDaxili siyasət
09:59
Anar Əliyev Bərdədə vətəndaşları qəbul edəcəkSosial müdafiə
09:58
Mançester təmsilçiləri "İnter"in futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
09:56
Marko Rubio: Qətər və ABŞ genişləndirilmiş müdafiə əməkdaşlığına yaxındırlarDigər ölkələr
09:54
Rusiyaya qarşı sanksiyalar paketinin qəbulu təxirə salınıbDigər ölkələr
09:47
İsrail HƏMAS üzərində tam qələbə əldə olunana qədər geri çəkilməyəcəkDigər ölkələr
09:47
Biləsuvarda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxsdən 6 kiloqram tiryək aşkarlanıbHadisə
09:42
UEFA Çempionlar Liqası: Əsas mərhələyə bu gün start veriləcəkFutbol
09:38