    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.01.2026)

    Финансы
    • 15 января, 2026
    • 09:03
    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    64,37

    - 1,00

    3,52

    WTI (долл/барр)

    59,97

    0,85

    2,55

    Золото (долл/унция)

    4 597,70

    - 38,10

    256,60

    Индексы

    Dow-Jones

    49 149,63

    - 42,36

    1 086,34

    S&P 500

    6 926,60

    - 37,14

    81,10

    Nasdaq

    23 471,75

    - 238,12

    229,76

    Nikkei

    53 838,56

    289,40

    3 499,08

    Dax

    25 286,24

    -134,42

    795,83

    FTSE 100

    10 184,35

    47,00

    252,97

    CAC 40 INDEX

    8 330,97

    - 16,23

    181,47

    Shanghai Composite

    4 125,94

    - 12,82

    157,10

    Bist 100

    12 369,89

    - 15,72

    1 108,37

    RTS

    1 083,61

    6,17

    - 30,52

    Валюта

    USD/EUR

    1,1636

    - 0,0008

    - 0,0109

    USD/GBP

    1,3426

    - 0,0014

    - 0,0047

    JPY/USD

    158,5900

    - 0,6500

    2,1400

    RUB/USD

    78,2933

    - 0,3900

    - 0,4567

    TRY/USD

    43,1895

    0,0203

    0,2333

    CNY/USD

    6,9705

    - 0,0056

    - 0,0185
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (15.01.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (15.01.2026)

