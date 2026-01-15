Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (15.01.2026)
Финансы
- 15 января, 2026
- 09:03
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
64,37
|
- 1,00
|
3,52
|
WTI (долл/барр)
|
59,97
|
0,85
|
2,55
|
Золото (долл/унция)
|
4 597,70
|
- 38,10
|
256,60
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
49 149,63
|
- 42,36
|
1 086,34
|
S&P 500
|
6 926,60
|
- 37,14
|
81,10
|
Nasdaq
|
23 471,75
|
- 238,12
|
229,76
|
Nikkei
|
53 838,56
|
289,40
|
3 499,08
|
Dax
|
25 286,24
|
-134,42
|
795,83
|
FTSE 100
|
10 184,35
|
47,00
|
252,97
|
CAC 40 INDEX
|
8 330,97
|
- 16,23
|
181,47
|
Shanghai Composite
|
4 125,94
|
- 12,82
|
157,10
|
Bist 100
|
12 369,89
|
- 15,72
|
1 108,37
|
RTS
|
1 083,61
|
6,17
|
- 30,52
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1636
|
- 0,0008
|
- 0,0109
|
USD/GBP
|
1,3426
|
- 0,0014
|
- 0,0047
|
JPY/USD
|
158,5900
|
- 0,6500
|
2,1400
|
RUB/USD
|
78,2933
|
- 0,3900
|
- 0,4567
|
TRY/USD
|
43,1895
|
0,0203
|
0,2333
|
CNY/USD
|
6,9705
|
- 0,0056
|
- 0,0185
