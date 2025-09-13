Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2025)
- 13 сентября, 2025
- 09:18
|
Последняя цена
|
Разница с ценой
закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
66,99
|
1,11
|
-7,65
|
WTI (долл/барр)
|
62,69
|
0,83
|
-9,03
|
Золото (долл/унция)
|
3686,40
|
-6,40
|
1045,40
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45834,22
|
-273,78
|
3290,00
|
S&P 500
|
6584,29
|
-3,18
|
702,66
|
Nasdaq
|
22141,10
|
98,03
|
2830,31
|
Nikkei
|
44768,12
|
-81,32
|
4873,58
|
Dax
|
23698,15
|
-5,50
|
3789,01
|
FTSE 100
|
9283,29
|
-14,29
|
1110,27
|
CAC 40 INDEX
|
7825,24
|
1,72
|
444,50
|
ShanghaiComposite
|
3870,60
|
-14,11
|
518,84
|
BIST 100
|
10372,04
|
-10,85
|
541,48
|
RTS
|
1060,18
|
-9,25
|
166,96
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1734
|
0,00
|
0,14
|
GBP/USD
|
1,3556
|
0,00
|
0,10
|
USD/JPY
|
147,6800
|
0,14
|
-9,52
|
USD/RUB
|
83,3687
|
-1,43
|
-30,15
|
USD/TRY
|
41,3560
|
0,00
|
6,00
|
USD/CNY
|
7,1248
|
0,00
|
-0,18
