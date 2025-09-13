İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.09.2025)

    Maliyyə
    • 13 sentyabr, 2025
    • 09:10
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.09.2025)
     

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    		      

    Neft Brent (dollar/barel)

    66,99

    1,11

    -7,65

    Neft WTI (dollar/barel)

    62,69

    0,83

    -9,03

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3686,40

    -6,40

    1045,40

    İndekslər

    		      

    Dow-Jones

    45834,22

    -273,78

    3290,00

    S&P 500

    6584,29

    -3,18

    702,66

    Nasdaq

    22141,10

    98,03

    2830,31

    Nikkei

    44768,12

    -81,32

    4873,58

    Dax

    23698,15

    -5,50

    3789,01

    FTSE 100

    9283,29

    -14,29

    1110,27

    CAC 40 INDEX

    7825,24

    1,72

    444,50

    ShanghaiComposite

    3870,60

    -14,11

    518,84

    BIST 100

    10372,04

    -10,85

    541,48

    RTS

    1060,18

    -9,25

    166,96

    Valyuta

    		      

    USD/EUR

    1,1734

    0,00

    0,14

    GBP/USD

    1,3556

    0,00

    0,10

    USD/JPY

    147,6800

    0,14

    -9,52

    USD/RUB

    83,3687

    -1,43

    -30,15

    USD/TRY

    41,3560

    0,00

    6,00

    USD/CNY

    7,1248

    0,00

    -0,18
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (13.09.2025)

