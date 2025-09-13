Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (13.09.2025)
Maliyyə
- 13 sentyabr, 2025
- 09:10
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
66,99
|
1,11
|
-7,65
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
62,69
|
0,83
|
-9,03
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3686,40
|
-6,40
|
1045,40
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
45834,22
|
-273,78
|
3290,00
|
S&P 500
|
6584,29
|
-3,18
|
702,66
|
Nasdaq
|
22141,10
|
98,03
|
2830,31
|
Nikkei
|
44768,12
|
-81,32
|
4873,58
|
Dax
|
23698,15
|
-5,50
|
3789,01
|
FTSE 100
|
9283,29
|
-14,29
|
1110,27
|
CAC 40 INDEX
|
7825,24
|
1,72
|
444,50
|
ShanghaiComposite
|
3870,60
|
-14,11
|
518,84
|
BIST 100
|
10372,04
|
-10,85
|
541,48
|
RTS
|
1060,18
|
-9,25
|
166,96
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1734
|
0,00
|
0,14
|
GBP/USD
|
1,3556
|
0,00
|
0,10
|
USD/JPY
|
147,6800
|
0,14
|
-9,52
|
USD/RUB
|
83,3687
|
-1,43
|
-30,15
|
USD/TRY
|
41,3560
|
0,00
|
6,00
|
USD/CNY
|
7,1248
|
0,00
|
-0,18
Son xəbərlər
10:03
Husilər Təl-Əvivə hipersəs raket zərbəsi endirdiklərini açıqlayıbDigər ölkələr
10:00
"Benfika"nın baş məşqçisi: "Qarabağ"la oyunda qalib gəlməliyik"Futbol
09:51
Qızılağac Milli Parkının ərazisində yanğın olubHadisə
09:51
Azərbaycan neftinin qiyməti 2 % artıbEnergetika
09:44
Azərbaycan ADB ilə Hövsanda tullantı sularının təmizlənməsinə dair Saziş imzalayıbİnfrastruktur
09:43
Yaşmada sahəsi 1500 m² olan sex yanıbHadisə
09:24
Azərbaycanda ödənişli xidmətlərin dəyəri 9 % artıbMaliyyə
09:24
Dünya çempionatı: Azərbaycanın dörd güləşçisi mübarizəyə başlayırFərdi
09:10