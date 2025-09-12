Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.09.2025)

    Финансы
    • 12 сентября, 2025
    • 09:21
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.09.2025)
     

    Последняя цена

       

    Разница с ценой

    закрытия

    предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    		      

    Brent (долл/барр)

    65,88

    -1,46

    -8,76

    WTI (долл/барр)

    61,86

    -1,66

    -9,86

    Золото (долл/унция)

    3692,80

    21,80

    1051,80

    Индексы

    		      

    Dow-Jones

    46108,00

    617,08

    3563,78

    S&P 500

    6587,47

    55,43

    705,84

    Nasdaq

    22043,07

    157,01

    2732,28

    Nikkei

    44849,44

    660,24

    4954,90

    Dax

    23703,65

    70,70

    3794,51

    FTSE 100

    9297,58

    72,19

    1124,56

    CAC 40 INDEX

    7823,52

    62,20

    442,78

    ShanghaiComposite

    3884,71

    29,61

    532,95

    BIST 100

    10382,89

    -203,43

    552,33

    RTS

    1069,43

    -11,64

    176,21

    Валюта

    		      

    USD/EUR

    1,1725

    0,00

    0,14

    GBP/USD

    1,3555

    0,00

    0,10

    USD/JPY

    147,5400

    0,11

    -9,66

    USD/RUB

    84,7993

    -0,08

    -28,72

    USD/TRY

    41,3553

    0,07

    6,00

    USD/CNY

    7,1216

    0,00

    -0,18
    товарный рынок фондовый рынок биржевые индексы золото
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.09.2025)

    Последние новости

    09:23

    Цена на азербайджанскую нефть упала до $68

    Энергетика
    09:21

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.09.2025)

    Финансы
    09:20

    В России самолет столкнулся с птицей во время взлета

    Другие страны
    09:14

    ING обновила прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025 год

    Финансы
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.09.2025)

    Финансы
    09:09

    ING: В 2025–2027гг экономика Азербайджана вырастет в среднем на 2,25%

    Финансы
    09:05

    В Лянкяране будут локальные перебои с подачей света

    Энергетика
    08:59

    В Грузии на границе с Азербайджаном произошло землетрясение

    В регионе
    08:45

    В Ленобласти РФ при атаке дронов загорелись судно и насосная станция

    В регионе
    Лента новостей