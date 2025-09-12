Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.09.2025)
Maliyyə
- 12 sentyabr, 2025
- 09:11
|
Son qiymət
|
Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq
|
İlin əvvəli ilə fərq
|
Əmtəə
|
Neft Brent (dollar/barel)
|
65,88
|
-1,46
|
-8,76
|
Neft WTI (dollar/barel)
|
61,86
|
-1,66
|
-9,86
|
Qızıl (dollar/unsiya)
|
3692,80
|
21,80
|
1051,80
|
İndekslər
|
Dow-Jones
|
46108,00
|
617,08
|
3563,78
|
S&P 500
|
6587,47
|
55,43
|
705,84
|
Nasdaq
|
22043,07
|
157,01
|
2732,28
|
Nikkei
|
44849,44
|
660,24
|
4954,90
|
Dax
|
23703,65
|
70,70
|
3794,51
|
FTSE 100
|
9297,58
|
72,19
|
1124,56
|
CAC 40 INDEX
|
7823,52
|
62,20
|
442,78
|
ShanghaiComposite
|
3884,71
|
29,61
|
532,95
|
BIST 100
|
10382,89
|
-203,43
|
552,33
|
RTS
|
1069,43
|
-11,64
|
176,21
|
Valyuta
|
USD/EUR
|
1,1725
|
0,00
|
0,14
|
GBP/USD
|
1,3555
|
0,00
|
0,10
|
USD/JPY
|
147,5400
|
0,11
|
-9,66
|
USD/RUB
|
84,7993
|
-0,08
|
-28,72
|
USD/TRY
|
41,3553
|
0,07
|
6,00
|
USD/CNY
|
7,1216
|
0,00
|
-0,18
