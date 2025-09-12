İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.09.2025)

    Maliyyə
    • 12 sentyabr, 2025
    • 09:11
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.09.2025)
     

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    		      

    Neft Brent (dollar/barel)

    65,88

    -1,46

    -8,76

    Neft WTI (dollar/barel)

    61,86

    -1,66

    -9,86

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3692,80

    21,80

    1051,80

    İndekslər

    		      

    Dow-Jones

    46108,00

    617,08

    3563,78

    S&P 500

    6587,47

    55,43

    705,84

    Nasdaq

    22043,07

    157,01

    2732,28

    Nikkei

    44849,44

    660,24

    4954,90

    Dax

    23703,65

    70,70

    3794,51

    FTSE 100

    9297,58

    72,19

    1124,56

    CAC 40 INDEX

    7823,52

    62,20

    442,78

    ShanghaiComposite

    3884,71

    29,61

    532,95

    BIST 100

    10382,89

    -203,43

    552,33

    RTS

    1069,43

    -11,64

    176,21

    Valyuta

    		      

    USD/EUR

    1,1725

    0,00

    0,14

    GBP/USD

    1,3555

    0,00

    0,10

    USD/JPY

    147,5400

    0,11

    -9,66

    USD/RUB

    84,7993

    -0,08

    -28,72

    USD/TRY

    41,3553

    0,07

    6,00

    USD/CNY

    7,1216

    0,00

    -0,18
    Əmtəə fond valyuta bazarları
