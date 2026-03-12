Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2026)
Финансы
- 12 марта, 2026
- 09:00
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
100,16
|
13,78
|
39,31
|
WTI (долл/барр)
|
94,45
|
11,92
|
37,03
|
Золото (долл/унция)
|
5 156,40
|
- 58,30
|
815,30
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
47 417,27
|
- 289,24
|
- 646,02
|
S&P 500
|
6 775,80
|
- 5,68
|
- 69,70
|
Nasdaq
|
22 716,13
|
19,03
|
- 525,86
|
Nikkei
|
54 179,47
|
- 1 454,47
|
3 839,99
|
Dax
|
23 640,03
|
- 328,60
|
- 850,38
|
FTSE 100
|
10 353,77
|
- 58,47
|
422,39
|
CAC 40 INDEX
|
8 041,81
|
- 15,55
|
- 107,69
|
Shanghai Composite
|
4 133,71
|
9,75
|
164,87
|
Bist 100
|
13 200,38
|
24,64
|
1 938,86
|
RTS
|
1 137,11
|
- 4,66
|
22,98
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1535
|
- 0,0098
|
- 0,0210
|
USD/GBP
|
1,3366
|
- 0,0086
|
- 0,0107
|
JPY/USD
|
159,1000
|
0,9000
|
2,6500
|
RUB/USD
|
79,2559
|
0,3103
|
0,5059
|
TRY/USD
|
44,1130
|
0,0329
|
1,1568
|
CNY/USD
|
6,8807
|
0,0177
|
- 0,1083
