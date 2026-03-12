Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2026)

    Финансы
    • 12 марта, 2026
    • 09:00
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    100,16

    13,78

    39,31

    WTI (долл/барр)

    94,45

    11,92

    37,03

    Золото (долл/унция)

    5 156,40

    - 58,30

    815,30

    Индексы

    Dow-Jones

    47 417,27

    - 289,24

    - 646,02

    S&P 500

    6 775,80

    - 5,68

    - 69,70

    Nasdaq

    22 716,13

    19,03

    - 525,86

    Nikkei

    54 179,47

    - 1 454,47

    3 839,99

    Dax

    23 640,03

    - 328,60

    - 850,38

    FTSE 100

    10 353,77

    - 58,47

    422,39

    CAC 40 INDEX

    8 041,81

    - 15,55

    - 107,69

    Shanghai Composite

    4 133,71

    9,75

    164,87

    Bist 100

    13 200,38

    24,64

    1 938,86

    RTS

    1 137,11

    - 4,66

    22,98

    Валюта

    USD/EUR

    1,1535

    - 0,0098

    - 0,0210

    USD/GBP

    1,3366

    - 0,0086

    - 0,0107

    JPY/USD

    159,1000

    0,9000

    2,6500

    RUB/USD

    79,2559

    0,3103

    0,5059

    TRY/USD

    44,1130

    0,0329

    1,1568

    CNY/USD

    6,8807

    0,0177

    - 0,1083
    Ключевые показатели Фондовые рынки
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (12.03.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (12.03.2026)
    Ты - Король

    Последние новости

    09:21

    Кирилл Петков: Бакинский форум станет важной площадкой в не простые для мира времена

    Внешняя политика
    09:18

    Сегодня - День Внутренних войск МВД Азербайджана

    Происшествия
    09:14

    Нино Бурджанадзе: Нормализация отношений между Баку и Ереваном важна для региона в целом

    Внешняя политика
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (12.03.2026)

    Финансы
    09:12

    В Бахрейне арестованы 4 человека по подозрению в шпионаже в пользу КСИР

    Другие страны
    09:08

    Армия Израиля заявила о новом ракетном обстреле со стороны Ирана

    Другие страны
    09:00

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (12.03.2026)

    Финансы
    08:52

    США потратили более $11 млрд за первые шесть дней войны с Ираном

    Другие страны
    08:44

    Оман вывел все суда из района ключевого нефтяного терминала

    Другие страны
    Лента новостей