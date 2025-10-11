Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2025)
Финансы
- 11 октября, 2025
- 09:59
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
62,73
|
- 2,49
|
- 11,91
|
WTI (долл/барр)
|
58,90
|
- 2,61
|
- 12,82
|
Золото (долл/унция)
|
4 000,40
|
27,80
|
1 359,40
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45 479,60
|
- 878,82
|
2 935,38
|
S&P 500
|
6 552,51
|
- 182,60
|
670,88
|
Nasdaq
|
22 204,43
|
- 820,20
|
2 893,64
|
Nikkei
|
48 088,80
|
- 491,64
|
8 194,26
|
Dax
|
24 241,46
|
- 369,79
|
4 332,32
|
FTSE 100
|
9 427,47
|
- 81,93
|
1 254,45
|
CAC 40 INDEX
|
7 918,00
|
- 123,36
|
537,26
|
Shanghai Composite
|
3 897,03
|
- 36,94
|
545,27
|
Bist 100
|
10 720,36
|
- 6,62
|
889,80
|
RTS
|
1 004,38
|
- 16,55
|
111,16
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1619
|
0,0001
|
0,1265
|
USD/GBP
|
1,3360
|
0,0001
|
0,0844
|
JPY/USD
|
151,1900
|
- 1,8800
|
- 6,0100
|
RUB/USD
|
81,7341
|
0,5400
|
- 31,7859
|
TRY/USD
|
41,8190
|
0,0800
|
6,4590
|
CNY/USD
|
7,1353
|
0,0100
|
-0,1647
Последние новости
10:41
В Беларуси проводится проверка ВС с приведением их в высшую степень готовностиДругие страны
10:27
В Азербайджане произошло извержение грязевого вулканаПроисшествия
10:26
Турецкие силовики задержали в ОАЭ наркобарона Дон Вито и его сообщникаВ регионе
10:23
ЧМ-2026: Турция сыграет с Болгарией, Испания примет ГрузиюФутбол
10:16
Сборная Азербайджана U-17 проведет второй матч в отборе на ЧЕФутбол
10:00
Фото
В Нахчыване загорелся легковой автомобильПроисшествия
09:59
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.10.2025)Финансы
09:56
Почти 200 тысяч человек вернулись на север сектора Газа после прекращения огняДругие страны
09:44