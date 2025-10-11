İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (11.10.2025)

    Maliyyə
    • 11 oktyabr, 2025
    • 09:54
    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    62,73

    - 2,49

    - 11,91

    Neft WTI (dollar/barel)

    58,90

    - 2,61

    - 12,82

    Qızıl (dollar/unsiya)

    4 000,40

    27,80

    1 359,40

    İndekslər

    Dow-Jones

    45 479,60

    - 878,82

    2 935,38

    S&P 500

    6 552,51

    - 182,60

    670,88

    Nasdaq

    22 204,43

    - 820,20

    2 893,64

    Nikkei

    48 088,80

    - 491,64

    8 194,26

    Dax

    24 241,46

    - 369,79

    4 332,32

    FTSE 100

    9 427,47

    - 81,93

    1 254,45

    CAC 40 INDEX

    7 918,00

    - 123,36

    537,26

    Shanghai Composite

    3 897,03

    - 36,94

    545,27

    Bist 100

    10 720,36

    - 6,62

    889,80

    RTS

    1 004,38

    - 16,55

    111,16

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1619

    0,0001

    0,1265

    USD/GBP

    1,3360

    0,0001

    0,0844

    JPY/USD

    151,1900

    - 1,8800

    - 6,0100

    RUB/USD

    81,7341

    0,5400

    - 31,7859

    TRY/USD

    41,8190

    0,0800

    6,4590

    CNY/USD

    7,1353

    0,0100

    -0,1647
    Əmtəə indeks valyuta
