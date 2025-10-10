Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2025)
Финансы
- 10 октября, 2025
- 09:08
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
64,97
|
- 0,99
|
- 9,67
|
WTI (долл/барр)
|
61,30
|
- 0,97
|
- 10,42
|
Золото (долл/унция)
|
3 973,20
|
- 67,30
|
1 332,20
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
46 358,42
|
- 244,56
|
3 814,20
|
S&P 500
|
6 735,11
|
20,52
|
853,48
|
Nasdaq
|
23 024,63
|
236,27
|
3 713,84
|
Nikkei
|
48 092,25
|
188,35
|
8 197,71
|
Dax
|
24 611,25
|
225,47
|
4 702,11
|
FTSE 100
|
9 509,40
|
25,82
|
1 336,38
|
CAC 40 INDEX
|
8 041,36
|
66,51
|
660,62
|
Shanghai Composite
|
3 913,80
|
31,02
|
562,04
|
Bist 100
|
10 726,98
|
- 87,13
|
896,42
|
RTS
|
1 020,93
|
- 5,09
|
127,71
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1572
|
- 0,0046
|
0,1218
|
USD/GBP
|
1,3309
|
- 0,0083
|
0,0793
|
JPY/USD
|
152,8100
|
0,4400
|
- 4,3900
|
RUB/USD
|
81,1908
|
- 1,1627
|
- 32,3292
|
TRY/USD
|
41,8179
|
0,1035
|
6,4579
|
CNY/USD
|
7,1249
|
0,0035
|
- 0,1751
Последние новости
09:23
В Сумгайыте обнаружены оружие и боеприпасыПроисшествия
09:23
ЧМ-2026: Сборная Азербайджана сегодня сыграет с командой Франции в ПарижеФутбол
09:20
Рахмон и Пашинян обсудили работу межправкомиссии по экономическому сотрудничествуВ регионе
09:19
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (10.10.2025)Финансы
09:17
Конгресс Перу проголосовал за импичмент президентаДругие страны
09:13
У берегов Филиппин произошло землетрясение, есть погибший - ОБНОВЛЕНОДругие страны
09:08
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.10.2025)Финансы
08:56
Япония направит в Литву саперов для обучения украинских военныхДругие страны
08:46