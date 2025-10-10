İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.10.2025)

    Maliyyə
    • 10 oktyabr, 2025
    • 09:00
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.10.2025)

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    Neft Brent (dollar/barel)

    64,97

    - 0,99

    - 9,67

    Neft WTI (dollar/barel)

    61,30

    - 0,97

    - 10,42

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3 973,20

    - 67,30

    1 332,20

    İndekslər

    Dow-Jones

    46 358,42

    - 244,56

    3 814,20

    S&P 500

    6 735,11

    20,52

    853,48

    Nasdaq

    23 024,63

    236,27

    3 713,84

    Nikkei

    48 092,25

    188,35

    8 197,71

    Dax

    24 611,25

    225,47

    4 702,11

    FTSE 100

    9 509,40

    25,82

    1 336,38

    CAC 40 INDEX

    8 041,36

    66,51

    660,62

    Shanghai Composite

    3 913,80

    31,02

    562,04

    Bist 100

    10 726,98

    - 87,13

    896,42

    RTS

    1 020,93

    - 5,09

    127,71

    Valyuta

    USD/EUR

    1,1572

    - 0,0046

    0,1218

    USD/GBP

    1,3309

    - 0,0083

    0,0793

    JPY/USD

    152,8100

    0,4400

    - 4,3900

    RUB/USD

    81,1908

    - 1,1627

    - 32,3292

    TRY/USD

    41,8179

    0,1035

    6,4579

    CNY/USD

    7,1249

    0,0035

    - 0,1751
