Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.09.2025)
- 10 сентября, 2025
- 09:15
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия
предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
67,00
|
0,57
|
-7,64
|
WTI (долл/барр)
|
63,23
|
0,59
|
-8,49
|
Золото (долл/унция)
|
3678,40
|
-9,30
|
1037,40
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
45711,34
|
196,39
|
3167,12
|
S&P 500
|
6512,61
|
17,46
|
630,98
|
Nasdaq
|
21879,49
|
80,79
|
2568,70
|
Nikkei
|
43749,05
|
80,77
|
3854,51
|
Dax
|
23718,45
|
-88,68
|
3809,31
|
FTSE 100
|
9242,53
|
21,09
|
1069,51
|
CAC 40 INDEX
|
7749,39
|
14,55
|
368,65
|
ShanghaiComposite
|
3813,78
|
-1,83
|
462,02
|
BIST 100
|
10486,09
|
36,73
|
655,53
|
RTS
|
1111,08
|
-6,70
|
217,86
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1711
|
-0,01
|
0,14
|
GBP/USD
|
1,3538
|
0,00
|
0,10
|
USD/JPY
|
147,4000
|
0,19
|
-9,80
|
USD/RUB
|
83,7626
|
1,10
|
-29,76
|
USD/TRY
|
41,2755
|
0,00
|
5,92
|
USD/CNY
|
7,1249
|
0,00
|
-0,18
