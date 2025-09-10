İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər
    İlham Əliyev DÇ-2026 “Böyük Qayıdış” AQEM Nepal Qətər

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.09.2025)

    Maliyyə
    • 10 sentyabr, 2025
    • 09:08
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.09.2025)
     

    Son qiymət

    Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq

    İlin əvvəli ilə fərq

    Əmtəə

    		      

    Neft Brent (dollar/barel)

    67,00

    0,57

    -7,64

    Neft WTI (dollar/barel)

    63,23

    0,59

    -8,49

    Qızıl (dollar/unsiya)

    3678,40

    -9,30

    1037,40

    İndekslər

    		      

    Dow-Jones

    45711,34

    196,39

    3167,12

    S&P 500

    6512,61

    17,46

    630,98

    Nasdaq

    21879,49

    80,79

    2568,70

    Nikkei

    43749,05

    80,77

    3854,51

    Dax

    23718,45

    -88,68

    3809,31

    FTSE 100

    9242,53

    21,09

    1069,51

    CAC 40 INDEX

    7749,39

    14,55

    368,65

    ShanghaiComposite

    3813,78

    -1,83

    462,02

    BIST 100

    10486,09

    36,73

    655,53

    RTS

    1111,08

    -6,70

    217,86

    Valyuta

    		      

    USD/EUR

    1,1711

    -0,01

    0,14

    GBP/USD

    1,3538

    0,00

    0,10

    USD/JPY

    147,4000

    0,19

    -9,80

    USD/RUB

    83,7626

    1,10

    -29,76

    USD/TRY

    41,2755

    0,00

    5,92

    USD/CNY

    7,1249

    0,00

    -0,18
    Əmtəə Birja valyuta bazarları
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.09.2025)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.09.2025)

    Son xəbərlər

    10:18

    ADSEA sədri: "Su ehtiyatlarının davamlı idarə olunması strateji əhəmiyyət daşıyır"

    İnfrastruktur
    10:16

    Çin təmsilçisi: Beynəlxalq aktorlar qlobal idarəetmədəki boşluqları doldurmalıdır

    Xarici siyasət
    10:08

    Zaur Mikayılov: "Bakı Su Həftəsində bir sıra müqavilə imzalanacaq"

    İnfrastruktur
    10:08

    Azərbaycan turizm bazarında yeni axınlar və xərclərin diversifikasiyası – ARAŞDIRMA

    Turizm
    10:07

    Azərbaycan Premyer Liqasında IV turun təyinatları açıqlanıb

    Futbol
    09:58
    Foto

    Bakıda AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunun 13-cü sessiyasının ikinci günü başlayıb

    Xarici siyasət
    09:52
    Foto

    Pərviz Şahbazov vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    09:43

    Bakıya 18 kiloqram narkotik gətirməyə cəhd etməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs olunub

    Hadisə
    09:43

    "Formula 1" yarışı zamanı Bakıya 12 mindən çox xarici turistin gələcəyi gözlənilir

    Formula 1
    Bütün Xəbər Lenti