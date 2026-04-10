Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.04.2026)
Финансы
- 10 апреля, 2026
- 09:14
|
Последняя цена
|
Разница с ценой закрытия предыдущего дня
|
Разница с началом года
|
Товар
|
Brent (долл/барр)
|
96,46
|
- 0,43
|
35,61
|
WTI (долл/барр)
|
98,23
|
0,86
|
40,81
|
Золото (долл/унция)
|
4 787,20
|
43,30
|
446,10
|
Индексы
|
Dow-Jones
|
48 185,80
|
275,88
|
122,51
|
S&P 500
|
6 824,66
|
41,85
|
- 20,84
|
Nasdaq
|
22 822,42
|
187,43
|
- 419,57
|
Nikkei
|
56 944,76
|
1 102,44
|
6 605,28
|
Dax
|
23 806,99
|
- 273,64
|
- 683,42
|
FTSE 100
|
10 603,48
|
- 5,40
|
672,10
|
CAC 40 INDEX
|
8 245,80
|
- 18,07
|
96,30
|
Shanghai Composite
|
3 967,31
|
- 26,68
|
- 1,53
|
Bist 100
|
13 689,00
|
152,16
|
2 427,48
|
RTS
|
1 106,27
|
- 6,13
|
- 7,86
|
Валюта
|
USD/EUR
|
1,1693
|
0,0024
|
- 0,0052
|
USD/GBP
|
1,3423
|
0,0020
|
- 0,0050
|
JPY/USD
|
159,1800
|
0,5100
|
2,7300
|
RUB/USD
|
77,5535
|
- 0,7745
|
- 1,1965
|
TRY/USD
|
44,6369
|
0,1389
|
1,6807
|
CNY/USD
|
6,8309
|
- 0,0028
|
- 0,1581
