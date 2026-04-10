    Финансы
    • 10 апреля, 2026
    • 09:14
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (10.04.2026)

    Последняя цена

    Разница с ценой закрытия предыдущего дня

    Разница с началом года

    Товар

    Brent (долл/барр)

    96,46

    - 0,43

    35,61

    WTI (долл/барр)

    98,23

    0,86

    40,81

    Золото (долл/унция)

    4 787,20

    43,30

    446,10

    Индексы

    Dow-Jones

    48 185,80

    275,88

    122,51

    S&P 500

    6 824,66

    41,85

    - 20,84

    Nasdaq

    22 822,42

    187,43

    - 419,57

    Nikkei

    56 944,76

    1 102,44

    6 605,28

    Dax

    23 806,99

    - 273,64

    - 683,42

    FTSE 100

    10 603,48

    - 5,40

    672,10

    CAC 40 INDEX

    8 245,80

    - 18,07

    96,30

    Shanghai Composite

    3 967,31

    - 26,68

    - 1,53

    Bist 100

    13 689,00

    152,16

    2 427,48

    RTS

    1 106,27

    - 6,13

    - 7,86

    Валюта

    USD/EUR

    1,1693

    0,0024

    - 0,0052

    USD/GBP

    1,3423

    0,0020

    - 0,0050

    JPY/USD

    159,1800

    0,5100

    2,7300

    RUB/USD

    77,5535

    - 0,7745

    - 1,1965

    TRY/USD

    44,6369

    0,1389

    1,6807

    CNY/USD

    6,8309

    - 0,0028

    - 0,1581
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (10.04.2026)
    Key indicators of world commodity, stock, and currency markets (10.04.2026)

